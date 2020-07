Biogas ist auf dem Rückzug im Norden

Kiel

Die Prognose für Biogas sieht in Schleswig-Holstein nicht günstig aus: Der Anlagebestand werde voraussichtlich sinken, weil es zu vielen Rückbauten kommt, wie der Fachverband Biogas und der Landesverband Erneuerbare Energien Schleswig-Holstein berichten. Deshalb dürfte die aus Biogas erzeugte Strom- und Wärmemenge 2020 sinken.

In Schleswig-Holstein sorge die Biogasbranche für eine „verlässliche und speicherbare regenerative Energieversorgung“, sagt Fabian Faller, Geschäftsführer des Verbands für Erneuerbare Energien. 858 Anlagen gab es im Jahr 2019, was trotz einiger Stilllegungen einen Netto-Zubau von noch vier Anlagen im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Jahr für Jahr hat die Zahl zugenommen. Doch jetzt müsse man erstmals seit dem Inkrafttreten des Erneuerbare-Energien-Gesetzes ( EEG) mit einem Rückgang rechnen.

Anzeige

Für den Klimaschutz stehe einiges auf dem Spiel

„Die Biogasbranche steht an einem Kipppunkt – in Schleswig-Holstein ebenso wie in ganz Deutschland“, warnt Faller. In den nächsten Jahren werden viele Anlagen zur Erzeugung von erneuerbarem Strom nach 20 Jahren aus dem EEG fallen. Doch auch für den Klimaschutz stehe laut der Verbände einiges auf dem Spiel: Die Anlagen vermieden in Schleswig-Holstein etwa 1,8 Millionen Tonnen CO2 im Jahr.

Weitere KN+ Artikel

Gerade im ländlichen Raum seien Biogasanlagen wichtig für die klimafreundliche Wärmeversorgung. „In Schleswig-Holstein erzeugen Biogasanlagen schon 2018 rund zwölf Prozent der benötigten Wärme“, sagt Faller. Wenn die Landesregierung diesen Anteil auf 22 Prozent erhöhen wolle, müsste Biogas ausgebaut werden.

Mehr Insektenschutz durch andere Pflanzen

Die Gründe für die Stilllegung liegen laut Verband in der fehlenden Perspektive, den ständig steigenden technischen Anforderungen und Auflagen und auch der mangelnden Wertschätzung. Nachsteuern müsse man bei den Bedingungen für die Ausschreibungen, auch solle das EEG angepasst werden, und schließlich müsse die Vergütung für Anlagen, die Gülle vergären können – in Schleswig-Holstein kein unwichtiger Faktor – angepasst werden.

In der Kritik stehen Biogasanlagen aber auch, weil sie teils viel mit Nutzpflanzen wie Mais betrieben werden. Doch der Verband weist darauf hin, dass viele Landwirte umgesteuert haben und andere Pflanzen ausprobieren, wie etwa die „Durchwachsende Silphie“, die zu Artenvielfalt und Insektenschutz beitragen.