Der Arzneimittelproduzent Allergopharma aus Reinbek im Kreis Stormarn ist eine Tochter der bayerischen Biontech-Partner Dermapharm Holding und beschäftigt aktuell mehr als 300 Mitarbeiter. Für den neuen Auftrag zur Produktion des Corona-Impfstoffes werden in Reinbek nun Mitarbeiter geschult.

Biontech und Allergopharma : Strikte Vertraulichkeit vereinbart

Da es eine Vertraulichkeitsvereinbarung mit Biontech gibt, dringen derzeit keine Details nach außen. Das " Hamburger Abendblatt" hatte berichtet, dass in Reinbek Kapazitäten aufgebaut würden, die höher als in Brehna bei Leipzig seien. Dort wird in einer Vertriebshalle von Dermapharm bereits seit Oktober Impfstoff produziert.

Dermapharm produziert – wie andere Unternehmen auch – den Impfstoff von Biontech und dessen Partner Pfizer. Vor kurzem hatte ein Sprecher bestätigt, man könne seine Kapazitäten in den nächsten Wochen verdoppeln.

Kampf gegen Corona-Impfstoff-Engpass: Allergopharma steigt in Impfstoff-Produktion ein

Der Engpass bei den Impfstoffen ist eines der größten Probleme im Kampf gegen Covid-19. Am Mittwoch war bekannt geworden, dass der Corona-Impfstoff von Biontech und dem US-Partner Pfizer demnächst auch in Halle in Nordrhein-Westfalen produziert wird.

Biontech und Pfizer wollen 2021 unter bestimmten Voraussetzungen zwei Milliarden Dosen ihres Corona-Impfstoffs herstellen. Das geht aus Unterlagen von Biontech an die US-Börsenaufsicht SEC hervor.

In Schleswig-Holstein laufen Impfungen mit dem Präparat von Biontech und Pfizer, das in der EU als erstes zugelassen worden war, bereits seit Ende Dezember.

In dieser Woche hat Schleswig-Holstein auch die ersten Dosen des Moderna-Impfstoffs erhalten. Dieser wird laut Gesundheitsministerium vorerst für Krankenhäuser und deren impfberechtigtes Personal genutzt.

