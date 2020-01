Experten raten zur Gelassenheit

Kiel

„Kurzfristig ist Geldanlage an der Börse immer riskant“, sagt Jörg Wiechmann, Geschäftsführer des Itzehoer Aktien Clubs (IAC). Langfristig jedoch führe unter Rendite-Aspekten an Aktien kein Weg vorbei. Mit rund 7000 Mitgliedern und einem angelegten Vermögen von 180 Millionen Euro ist der IAC nach eigenen Angaben der größte Aktienclub Deutschlands. Nein, sagt Wiechmann, natürlich könne er nicht ausschließen, dass die Kurse weiter in den Keller gehen. „Aber alle Risiken, die erkennbar sind, sind in den aktuellen Kursen eingepreist.“ Wegen der Zuspitzung im Nahen Osten stärker in Ölwerte zu investieren oder Aktien von Fluggesellschaften zu verkaufen - „das wäre pure Spekulation“.

Reisebranche zählt zu den größten Verlierern

Nachdem die Börsen am Freitag bereits auf Krisenmodus geschaltet hatten, rutschte der Dax am Montag um zeitweise zwei Prozent ab und landete phasenweise unter der psychologisch wichtigen Marke von 13.000 Punkten. Mit Ausnahme des Ölsektors erlitten alle Sektoren Kursverluste. Die Reisebranche zählte erneut zu den größten Verlierern. Kräftig hingegen war die Nachfrage nach sicheren Anlagehäfen - der Goldpreis erreichte den höchsten Stand seit mehr als sechs Jahren.

Aktien Club setzt auf Dividenden-Titel

Über einen Fonds investiert der IAC das Geld seiner Kunden in 50 „Qualitätsaktien“ - Werte weltweit agierender und dividendenstarker Titel. Die Wertentwicklung der vergangenen zehn Jahre: plus 106 Prozent - trotz Euro- und Griechenlandkrise, Nullzins-Phase, Diesel-Skandal, Brexit-Geschacher und Trump-Wahl. Wiechmann rät Anlegern dringend davon ab, sich allein aus Sorge vor einem geopolitischen Krisenszenario von Titeln zu trennen, die im Kern gesund sind - und verweist auf eine der vielen Weisheiten von Börsenmogul Warren Buffett: „Unsicherheit ist an der Börse der beste Freund des langfristig orientierten Investors.“

Banken zeigen sich entspannt

Auch Banken raten zur Gelassenheit: „Anleger sollten nicht vorschnell handeln“, heißt es bei der Kieler PSD Bank. Ebenso eindeutig ist die Warnung vor einer Flucht in Edelmetalle oder andere vermeintlich sichere Häfen: „Wer aus Ertragssicht in Gold anlegt, ist spekulativ unterwegs.“ Kurzfristig könne es aufgrund der geopolitischen Spannungen zu „Rücksetzern an den Aktienmärkten kommen“, meinen die Experten der Kieler Volksbank. Konkrete Anzeichen für einen Börsencrash gebe es jedoch nicht.

Zuversicht auch bei Chris Oliver Schickentanz, Chef-Anlagestratege der Commerzbank: „Für einen Crash sind die fundamentalen Daten zu gut.“ Allerdings sei eine Korrektur von fünf bis zehn Prozent nach dem guten Börsenjahr 2019 nicht unwahrscheinlich: „Diese würden wir tendenziell zum Kauf von Aktien nutzen.“

Auch die Sparkasse Südholstein zeigt sich relativ entspannt: „Man kann von einer Nervosität an den Märkten sprechen, nicht jedoch von schwerwiegenden Ängsten oder gar Panik.“ Auch die Kollegen von der Förde Sparkasse erwarten lediglich kurzfristige Auswirkungen des Konfliktes. Eine „nachhaltige Stimmungsverschlechterung“ bei Aktien und anderen Wertpapieren sei erst zu befürchten, wenn der Konflikt sich so verschärfe, dass der Ölpreis „schnell und anhaltend steigt“. Doch dies sei sehr unwahrscheinlich.

Auch Aktien Club muss Strafzinsen zahlen

Einig sind sich die Experten in diesem Punkt: An den schlechten Zeiten für Sparer wird sich so schnell nichts ändern. Das spürt auch der Itzehoer Aktien Club: Er muss seit Jahresanfang für ein Geschäftskonto Strafzinsen zahlen.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier.