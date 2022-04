Kiel

Wie groß ist der Schaden für die Kieler Werft TKMS durch die spektakuläre Bombensprengung vom 1. April? Er geht in die Millionen – so viel steht fest. Doch ist die schwer beschädigte Fertigungshalle 10 so stark in ihrer Struktur beschädigt, dass sie vielleicht sogar abgerissen werden muss? Das würde die geplante Modernisierung der U-Boot-Werft erheblich verzögern und wohl auch die Abarbeitung der randvollen Auftragsbücher ins Stocken bringen. Derzeit geht das Unternehmen zwar nicht vom Schlimmsten aus. Doch auch fast vier Wochen nach dem Riesenknall gibt es noch immer keine abschließende Klarheit.

„Die Halle ist gesichert worden und wird provisorisch abgedichtet“, sagt TKMS-Sprecher Eugen Witte. Derzeit vermessen Statik-Fachleute mit Hilfe eines 3D-Laserscanverfahrens das Tragwerk des Gebäudes. Ebenfalls notwendig sei es, so Witte, sämtliche tragenden Teile und Verbindungspunkte einer gründlichen Sichtprüfung zu unterziehen.

Bombenschaden bei TKMS: Noch werden Daten gesammelt

Doch dieses Prozedere dient erst einmal nur zur Erhebung von Daten, die dann ja noch ausgewertet werden müssen. Dies werde noch „einige Zeit“ in Anspruch nehmen, sagt Witte. „Aufgrund der Komplexität der Sachlage kann daher zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angabe zur Schadenshöhe gemacht werden.“

Die Wucht der Explosion der 500 Kilogramm schweren Fliegerbombe hatte fast die ganze Stadt gespürt. Eine Entschärfung des Sprengkörpers mit extrem tückischem Säurezünder war nicht möglich, da die Bombe bewegt worden war: Sie fiel von der Schaufel eines Baggers, der bei Arbeiten am Fundament der Halle rein zufällig auf den hoch gefährlichen Sprengkörper gestoßen war. Glücklicherweise hatte TKMS die Halle zum Zeitpunkt der Sprengung nicht in Betrieb, da das Gebäude für die geplante Modernisierung der U-Boot-Produktion vorbereitet wurde.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Halle 10 ist für Großaufträge fest eingeplant

Trotz der vielen Fragezeichen geht das Unternehmen weiter nicht davon aus, „dass sich durch den Vorfall die Aus- und Umbaupläne für das Werftgelände ändern“. Auch der Zeitplan für die nächsten Projekte sei nach aktuellem Stand nicht in Gefahr. Fest eingeplant ist die modernisierte Halle 10 für die Abarbeitung des großen Auftrags zum Bau von sechs U-Booten vom Typ 212 CD für die Marinen Deutschlands und Norwegens – geplanter Brennstart: Herbst 2023 – sowie für den Bau von U-Booten für Israel.