Amazon eröffnet neues Verteilzentrum

Borgstedt

Die Ansiedlung des US-Konzerns Amazon sichert aktuell 140 Arbeitsplätze im Zentrum selbst. Hinzu kommen rund 320 Fahrer, die allerdings von Subunternehmen gestellt werden.

Die Entscheidung für Borgstedt hatte im vergangenen Jahr große Aufmerksamkeit erregt und auch die Diskussion über Arbeitsbedingungen und Bezahlung bei Amazon neu entfacht. Umstritten ist auch, wie viel Einnahmen durch die Ansiedlung bei den Gemeinden hängenbleiben.

Anzeige

Bereits zum Weihnachtsgeschäft 2019 hatte Amazon die Verteilung in Borgstedt begonnen, allerdings nur in einer zeltartigen Übergangslösung, die nun abgebaut werden soll. Die neue, rund 7800 Quadratmeter große Halle bietet nach Angaben von Standortleiterin Juliane Hacker Kapazitäten für bis zu 80.000 Sendungen am Tag. Die Kapazität wird derzeit aber noch nicht voll ausgeschöpft. Aktuell werden in Spitzenzeiten rund 40.000 Lieferungen verarbeitet.

Weitere KN+ Artikel

Buchholz verteidigt Versandhandel

Nach den Worten von Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Bernd Buchholz ( FDP) zeigt die Corona-Pandemie – mancher Kritik am Versandhandel zum Trotz – wie wichtig diese Art der Dienstleistung für die Gesellschaft sei: „Gerade in den letzten zehn Wochen war der Online-Handel für viele Menschen weltweit unersetzlich und wird auch nach der Krise ein Rückgrat der Güterversorgung bleiben."

Und auch mit Blick auf den Arbeitsmarkt in der Region, so Buchholz, sei der Sprung von Amazon nach Schleswig-Holstein eine der wichtigsten Ansiedlungen der letzten Jahre. "Wir brauchen auch Jobs für Menschen mit geringerer Qualifizierung." Und Amazon zahle mit 11,27 Euro einen Stundenlohn, "über den auch der Arbeitsminister nicht meckern kann."

"Zusammenarbeit ist vorbildlich"

„Dies ist ein Tag der Freude für Amazon, aber auch ein Tag der Freude für die Gemeinde Borgstedt", sagte Bürgermeister Gero Neidlinger. Die Zusammenarbeit mit Amazon lobte er als vorbildlich: "Alle Probleme, die es am Anfang gab, wurden schnell gelöst."

Zwei weitere Zentren noch in diesem Jahr

Sein Engagement in Schleswig-Holstein will Amazon zügig ausweiten: Zwei weitere Verteilzentren befinden sich in Bau, der Standort Nützen bei Kaltenkirchen soll im August in Betrieb gehen, Bad Oldesloe im Oktober.