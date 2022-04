Bosch macht seine 2021 unter dem Begriff Smart System neu vorgestellten Techniklösungen für Pedelecantriebe smarter. Künftig erleichtert das neue sogenannte SmartphoneGrip die Anbindung eines Smartphones. Anstelle des einfach abnehmbaren Kiox-300-Displays lässt sich ein mit SmartphoneGrip-Halterung gerüstetes Handy am Lenker befestigen, um die Aufgabe als Anzeige- und Bedieneinheit zu übernehmen.

Wird die dazu gehörige eBike-Flow-App geöffnet, greift es auf die gleiche Schnittstelle wie das Kiox 300 zu und dient dann als Bordcomputer, dessen Funktionen sich zudem über die Bedieneinheit LED Remote steuern lassen. Außerdem kann das Smartphone in der rund 50 Euro teuren Halterungs-Lösung mit Strom versorgt werden.

Neben Bordcomputer-Funktionen bietet die App auch eine Navigationssoftware, die sich auf bestimmte Routenprofile wie Trailtouren oder tägliche Fahrten abstimmen lässt und zudem Höhenmeter und Beschaffenheit der Wege oder Ladepunkte anzeigt. Aufgezeichnete Touren lassen sich auf komoot oder Strava zudem mit anderen teilen.

Neben Bordcomputer-Funktionen bietet die App auch eine Navigationssoftware. Zudem verbindet sie das Pedelec mit dem eigenen Smartphone. Quelle: Bosch

Eigenes Handy als Wegfahrsperre

Neu ist auch die Lock-Funktion des Antriebs, sollte sich ein per Bluetooth verbundenes Handy vom Fahrrad entfernen. Sie funktioniert ähnlich wie eine Wegfahrsperre beim Auto. Kann das Handy des rechtmäßigen Nutzers sich nicht in der Nähe des E-Bikes mit diesem verbinden, verweigert der E-Antrieb seinen Dienst. Kommen Smartphone und die Bordelektronik des Rads in Kontakt, kann es losgehen. Unter anderem informiert das LED Remote über die Handyverbindung und damit den eBike-Lock-Status. Dieser wird künftig vom Kiox 300, das nun auch über eine individualisierbare Statusleiste verfügt, beim Hochfahren angezeigt.

RND/SP-X