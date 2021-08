Kiel

Schleswig-Holstein will nach den sogenannten „weißen Flecken“ mit schlechter Internetversorgung auch die „grauen Flecken“ mit mäßig schnellem Netz von der Landkarte verschwinden lassen. „Wir sind sehr froh, dass die Landesregierung 20 Millionen Euro für den Breitbandausbau zur Verfügung stellt“, sagt Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP). So viel hat die Jamaika-Koalition in ihrem Haushaltsentwurf für das Projekt eingeplant.

Das Geld soll in die Kofinanzierung des „Graue Flecken“-Programms des Bundes einfließen, das im April in Kraft getreten ist und 50 bis 70 Prozent der Kosten des Gigabitausbaus abdeckt. Zuvor wurden nur unterversorgte Gebiete mit Datengeschwindigkeiten von weniger als 30 Megabit in der Sekunde (Mbit/s) unterstützt. „Jetzt kann alles, was über 30 aber unter 100 Mbit/s liegt, auch als Ausbaugebiet gefördert werden“, so Buchholz.

Ab 2023 soll Aufgreifschwelle nochmals angehoben werden

In der Regel handele es sich dabei um Orte, wo alte Kupferkabel liegen, die aufgerüstet und über VDSL schneller gemacht worden sind. Das sei vor allem in städtischen Randgebieten der Fall, aber auch in anderen Landstrichen Schleswig-Holsteins, so Buchholz. „Die Zukunft ist, dass wir ab 2023 auch Gebiete fördern können, die mit bis zu 250 Mbit/s unterwegs sind – also VDSL Supervectoring-Flächen.“ Ziel sei es bis 2025 den Glasfaserausbau im Land nahezu flächendeckend abgeschlossen zu haben.

Die Förderung ist notwendig, weil der Breitbandausbau in einigen Gebieten ohne staatliche Unterstützung nicht zustande käme, da privatwirtschaftliche Unternehmen ihn nicht rentabel durchführen könnten.

Schleswig-Holstein hat überdurchschnittlich viele Haushalte an Glasfaser angeschlossen

Erfolgreich ans Glasfasernetz angebunden sind inzwischen 724 Gemeinden in Schleswig-Holstein, 124 sind gerade an der Arbeit und 214 weitere in der Planungsphase. Aktuell liegt laut Breitband-Kompetenzzentrum Schleswig-Holstein (BKZSH) etwa vor 53 Prozent der Haushalte im Land bereits eine Glasfaserleitung, allerdings sind lediglich 38 Prozent daran angeschlossen. Damit ist der Norden dennoch deutlich weiter als andere Teile Deutschlands, bundesweit liegt der Wert bei nur 14 Prozent.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das BKZSH prognostiziert, dass bis Ende 2022 mindestens 62 Prozent der Haushalte im Land erreicht werden könnten. Bislang sind 23.700 Kilometer Glasfaser im Land verlegt und weitere 19.200 Kilometer durch kommunale Akteure, Stadtwerke oder Telekommunikationsfirmen geplant.

Der Breitbandausbau in den „weißen Flecken“ mit einer Versorgung unter 30 Mbit/s ist laut Buchholz auf der Zielgeraden. „Der ist ausfinanziert und angeschoben.“ Der Minister geht davon aus, dass diese Gebiete bis 2024 erschlossen sind. Nun müssten die „grauen Flecken“ in Angriff genommen werden, um den „Gigabit-Sprung“ zu schaffen.

105.000 Adressen liegen im Bereich der „grauen Flecken“

Laut einem Bericht des Ministeriums lagen zum Jahresbeginn insgesamt 105.000 Hausadressen in „grauen Flecken“. Davon befinde sich allerdings mehr als ein Drittel nicht mehr als 50 Meter entfernt von Glasfaser-Plantrassen, so dass sie diesen Projekten zugerechnet werden können.

Es bleiben demnach 65.000 Adressen, für die es noch keine Pläne zum Ausbau gibt. 25.000 von ihnen haben eine Versorgung mit mindestens 30 Mbit/s, aber weniger als 100 Mbit/s im Download. Hier können Kommunen und Zweckverbände jetzt vom neuen Förderprogramm profitieren. Der Rest liegt mit schnellerem Internet über der Aufgreifschwelle und kann erst 2023 zum Zug kommen.

Das Land hofft aber, dass in den „grauen Flecken“ schon bevor staatliche Mittel gebraucht werden, privatwirtschaftliche Akteure im größeren Umfang anpacken. Weil es sich meist um dichter besiedelte Regionen handelt, gilt der Ausbau dort als lukrativer als im ländlichen Raum.