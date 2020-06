Aktivisten halten LNG-Bauplatz besetzt

Brunsbüttel.

Es ist kurz vor zwölf. Mittagszeit – nach bürgerlichen Maßstäben. Doch „Fuchs“ ist nicht bürgerlich, aber schon wach genug, um mit der Presse zu telefonieren. Der junge Klimaaktivist, der seinen Namen lieber nicht in den Medien lesen möchte, gehört zu einer etwa 20-köpfigen Truppe der Aktionsgruppe „Erdgas – Brücke ins Nichts“, die seit Freitagnacht auf dem möglichen Bauplatz für ein LNG-Terminal in Brunsbüttel campieren.

Die derzeit noch als Kuhweide dienende Fläche, gelegen zwischen Kernkraftwerk, Kohlehafen, Abfallverbrennung und Chemiepark ist neben Stade und Wilhelmshaven als Standort für den Neubau eines großen Importterminals für verflüssigtes Erdgas geplant. Hier will das Konsortium German LNG Terminal GmbH bis Mitte des Jahrzehnts eine Anlage für den Umschlag von LNG („liquified natural gas“) errichten, das mit dem Schiff angeliefert werden soll. Das Investitionsvolumen liegt bei rund 500 Millionen Euro. Auch wird in Brunsbüttel bereits LNG umgeschlagen, das kommt aber per Tanklastzug aus den Niederlanden.

Keine Großinvestitionen in fossile Energieträger

Katja Freitag von German LNG Terminal erklärt, den Dialog mit Bürgern, Anwohnern und Umweltschützern nehme man „sehr ernst“ und sei auch stets bereit, Ängste und Kritik sachlich zu diskutieren. Bereits vor mehr als einem Jahr habe man zu Diskussionsveranstungen eingeladen. Auch im Zuge des Genehmigungsverfahrens werde es eine Öffentlichkeitsbeteiligung geben. „Vernetzung und gute Nachbarschaft heißt, auf alle Beteiligten zuzugehen. Das wird honoriert, wir erfahren vor Ort eine große Unterstützung“, betont Freitag.

Einen klimapolitischer Irrsinn nennen dagegen „Fuchs“ und seine Leute das Projekt. Mit hohen Tripods aus Holzstämmen haben sich die Aktivisten dort positioniert. Die Pfahlbauten lassen sich schwerer von der Polizei räumen und eignen sich gut fürs Anbringen von Plakaten. Einige schlafen in Zelten, manche aber auch unter freiem Himmel. „Bis Mittwoch wollen wir bleiben“, sagt „Fuchs“. Für ihn ist klar: „Erdgas ist keine Brückentechnologie, sondern Klimakiller.“ Auch die Deutsche Umwelthilfe (DUH) will gegen das Projekt juristisch vorgehen. Ebenso wie in Stade und Wilhelmshaven fordert die Umwelthilfe „Keine Großinvestitionen in fossile Energieträger.“

Aktivisten haben sich mit Bauern geeinigt

Die Polizei erkundet das Geschehen regelmäßig, sieht aber aktuell keinen Grund zum Räumen. Und auch der Landwirt als Pächter des Areals ist offenbar nicht geneigt, gegen die friedlichen Besetzter vorzugehen: „Wir haben mit dem Bauern eine gute Einigung gefunden und werden ihm den Schaden durch den Nutzungsausfall ersetzen“, sagt „Fuchs“. Auch der Bürgermeister war schon da – „ein sehr gutes Gespräch“, wie „Fuchs“ betont. Den Aktivisten sei zwar klar, dass die Genehmigungen noch nicht alle erteilt worden seien. „Aber wir wollen rechtzeitig klar machen: Sollte dieses Terminal weiter geplant werden, wird es Widerstand geben!“, so eine Aktivistin.

Die Initiatoren des Projektes sehen LNG, also verflüssigtes Erdgas in der Schifffahrt als Brückentechnologie auf dem Weg zu klimaneutralen Treibstoffen. Dieses Argument prallt an den Aktivisten ab. Sie kritisieren die massiven Lobbykampagnen von BP, Shell und Co auf EU-Ebene. Dabei werde verschleiert, dass auch LNG ein endlicher, fossiler Energieträger sei und beinahe genauso klimaschädlich wie Kohle.

Erhebliche Mengen Methan entweichen

Auch „Fuchs“ räumt zwar ein, dass die Verbrennung von Erdgas deutlich weniger Schadstoffe in die Atmosphäre bläst als der Betrieb von Schiffsmotoren mit Schweröl: „Doch daraus auf hohe Umweltverträglichkeit zu schließen, ist pure Augenwischerei.“ Tatsache ist: Bei der Förderung und dem Transport von Erdgas entweichen erhebliche Mengen Methan, das um ein Vielfaches klimaschädlicher ist als CO2. Außerdem verdränge der momentane Erdgas-Boom die erneuerbaren Energieträger aus dem Strommix.

Freitag hält dagegen, der Vorteil von LNG sei, dass es als Kraftstoff im Schwerlastverkehr und in der Schifffahrt eingesetzt werden könne. „Im Vergleich zu ölbasieren Kraftstoffen trägt es signifikant zur Reduzierung der Luftschadstoffe bei. Auch kann der Ausstoß von CO2 um bis zu 20 Prozent vermindert werden.“ Sie führt an, dass das LNG, das nach Brunsbüttel geliefert werde, aus vielen verschiedenen Ländern kommen könnte. „Mittel- bis langfristig kann es auch mit Hilfe der „Power-to-X“-Technologie aus Solar oder Windenergie gewonnen wird und dann klimaneutral sein.“

4000 Arbeitsplätze im Gewerbegebiet

Die Hoffnungen der Wirtschaft richten sich auch darauf, dass von dem Terminal eine Strahlkraft für die Region ausgehe. Die IHK Schleswig-Holstein hatte darauf verwiesen, dass das Projekt in Brunsbüttel auch dem gesamten Gewerbegebiet in Brunsbüttel mit seinen 4000 Arbeitsplätzen zu Gute komme. German LNG Terminal betont, man verfüge über die nötige Expertise zum Betrieb des Terminals, da zwei der Gesellschafter in Rotterdam bereits das vergleichbare Gate Terminal geplant und gebaut haben.

Die letzten baurechtlichen Genehmigungen in Brunsbüttel sollen in Kürze erteilt werden. Die Auswahl der Baufirmen ist bereits erfolgt. Der Startschuss der Arbeiten soll noch in diesem Jahr fallen. Für „Fuchs“ und seine Truppe wäre spätestens das das Signal, erneut in Brunsbüttel anzurücken.

Autoren: Florian Hanauer, Ulrich Metschies und Frank Behling