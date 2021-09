Buchholz: Corona-Hilfen müssen endlich sein

Kiel

Die befürchtete Welle von Firmeninsolvenzen ist bislang zwar ausgeblieben, doch Schleswig-Holstein kämpft weiter mit Hochdruck gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise. Seit Ausbruch der Pandemie hat das Land gemeinsam mit der Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) und den anderen Förderinstituten fast zwei Milliarden Euro Corona-Hilfen ausgegeben. Noch immer gehen jede Woche rund 300 Hilfsanträge ein. Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) hält die Unterstützung zwar für richtig, doch er warnt auch vor möglichen Marktverzerrungen: „Die Hilfen des Staates müssen endlich sein.“ Sie dürften kranke Betriebe nicht künstlich am Leben erhalten, sagt Buchholz am Montag bei der Halbjahrespressekonferenz der IB.SH.

„Man hätte sich viel Bürokratie ersparen können“

Der Liberale mahnte zudem an, aus der bisherigen Abwicklung der Hilfen Lehren zu ziehen. Eine solche Vielzahl an Programmen und eine unnötig komplizierte Prüfung von Hilfen dürften sich nicht wiederholen: „Da hätte man sich viel Bürokratie ersparen können.“ Es wäre daher „schlau, wenn man sich nach der Wahl in Berlin zusammensetzen würde, um analog zur Kurzarbeitsregelung eine Art Grundprogramm zu konzipieren“, dessen Abwicklung in die Hände der Finanzverwaltung gelegt werden müsste: „Dort liegen alle Daten vor, um die Identität der Antragsteller, aber auch Umsätze und Ertragskraft zu prüfen.“ Ein einheitliches Krisenprogramm dürfe aber nicht über das Ziel – die Rettung prinzipiell gesunder Unternehmen – hinausschießen: „Was es nicht geben darf, ist eine Grundsicherung für Unternehmen.“

Die Zeichen stehen auf Entspannung

Buchholz dankte den Beschäftigten der IB.SH für ihren „unermüdlichen“ Einsatz seit Ausbruch der Pandemie: „Wir wollen Unternehmen in Schleswig-Holstein zielgerichtet und wirkungsvoll durch die Krise helfen.“ Wenn sich jetzt erste Anzeichen zeigten, dass sich die wirtschaftliche Lage entspanne, „dann kann uns das wirklich Mut machen“. Doch in vielen Bereichen, wie etwa im Veranstaltungssektor, sei die Lage noch sehr angespannt. „Aber klar ist, dass wir Firmen, die unverschuldet in Not geraten sind und geraten, nicht im Regen stehen lassen werden.“

Auch der IB.SH-Vorstandschef Erk Westermann-Lammers richtet den Blick über die Corona-Krise hinaus. „An der Nachfrage nach unseren originären Förderprogrammen merken wir, dass viele Unternehmen gerade jetzt eine gute Basis für die Entwicklung nach der Pandemie schaffen.“ Das Fördervolumen der IB.SH lag zur Jahreshälfte bereits bei über 2,5 Milliarden Euro. Dabei machte das normale Fördergeschäft zugunsten von Unternehmen, Kommunen oder Immobilienkunden 1,6 Milliarden Euro aus – ein Plus von rund 300 Millionen Euro gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum. Die Corona-Hilfsprogramme addierten sich auf rund 958 Millionen Euro.

Betrug: Weniger als 600 Verdachtsfälle

Der Betrug mit Corona-Hilfen im Land hat nach Angaben von Buchholz keine besorgniserregenden Dimensionen. Bis Mitte August habe es weniger als 600 Verdachtsfälle gegeben, davon 74 Strafanzeigen. „Das“, so der Minister, „sind verschwindend geringe Zahlen angesichts von 120 000 Anträgen.“