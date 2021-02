In SB-Warenhäusern findet sich vieles, das sich in den geschlossenen Geschäften im Lockdown nicht mehr kaufen lässt. Im Real-Markt in Kiel-Schwentinental etwa gibt es Kunden, die sich zum Einkaufsbummel verabreden – und mit einem neuen Fernseher wieder herauskommen. Das ist nicht unproblematisch.