Kieler Ökonom fordert Beitragssenkung

Kiel.

Die von der großen Koalition Anfang des Jahres vollzogene Beitragssenkung von drei auf 2,5 Prozent geht dem Ökonomen vom Institut für Weltwirtschaft ( IfW) längst nicht weit genug: „Geboten wäre eine Reduzierung auf 2,2 Prozent.“ Darüber freuen könnten sich Betriebe und Beschäftigte, denn beide Seiten tragen die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung jeweils zur Hälfte.

Kasse der BA füllt sich immer weiter

Angesichts der eingetrübten Konjunkturaussichten hat Boss die finanzielle Situation der Bundesagentur intensiv unter die Lupe genommen. Resultat: Obwohl die deutsche Wirtschaft an den Rand einer Rezession gerutscht ist, füllen sich die Kassen der BA weiter. In Zahlen: Ende vergangenen Jahres hatte die Agentur unter dem Posten „allgemeine Rücklage“ 23,5 Milliarden Euro angespart. Bis Ende 2020, so Boss, dürfte das Polster um weitere 3,1 Milliarden anwachsen. Noch gar nicht berücksichtigt sind dabei die Insolvenz- und die Wintergeldrücklage der BA. Rechnet man diese Töpfe hinzu, kommt die Agentur auf Rücklagen von 28,2 Milliarden Euro. Eine solche Summe sei „unangemessen hoch“.

Boss fordert Beitrag von 2,2 Prozent

Eine Beitragssatzsenkung auf 2,2 Prozent würde nach Berechnungen des IfW-Ökonomen bei der BA im kommenden Jahr ein Defizit von 3,2 Milliarden Euro verursachen, wodurch die Rücklagen auf knapp 23 Milliarden abschmelzen würden – was immerhin noch 0,65 Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung entspräche. Selbst wenn die BA über einige Jahre rote Zahlen schriebe, wäre das aus Sicht von Boss nicht tragisch: „Der Beitragssatz sollte sich am langfristigen Wachstumspotenzial der deutschen Wirtschaft orientieren.“ So würde die BA im Konjunkturzyklus aus Aufschwung und Abschwung im Durchschnitt eine schwarze Null schreiben – und nicht wie jetzt strukturelle Überschüsse anhäufen: „Über die Jahre saldiert sollte die BA idealerweise überhaupt keine Rücklage haben.“ Eine solche Beitragspolitik, so Boss, stärke die deutsche Wirtschaftskraft und würde der Abschwächung effektiver entgegenwirken als die bislang von Arbeitsminister Hubertus Heil ( SPD) propagierten Maßnahmen wie etwa eine Ausweitung des Kurzarbeitergeldes.

Kieler Berechnungen stützen Gesetzentwurf der FDP

Boss‘ Berechnungen sind wesentliche Grundlage eines Gesetzesentwurfes der FDP-Bundestagsfraktion, die eine allgemeine Rücklage der BA von höchstens 0,65 Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP) und eine Senkung des Beitragssatzes auf 2,2 Prozent festschreiben möchte. Boss ist dazu am 14. Oktober zu einer Sachverständigenanhörung des Ausschusses für Arbeit und Soziales im Bundestag geladen.

IfW : Bundesagentur unterschätzt Überschüsse

Der Finanzwissenschaftler kritisiert die hohen Rücklagen der BA seit Langem und wirft ihr vor, ihre zu erwartenden Überschüsse seit Jahren viel zu pessimistisch einzuschätzen. Aktuell erwartet die Bundesagentur für das laufende Jahr lediglich ein Plus von 0,54 Milliarden Euro. Bereits in der Vergangenheit hatte die BA ihre Jahresüberschüsse nach Angaben des IfW im Vorfeld „teilweise drastisch unterschätzt“.

Arbeitsministerium weist Kritik zurück

Aus Sicht von Arbeitsminister Heil steht eine weitere Absenkung des Arbeitslosenversicherungsbeitrages nicht an, da die Rücklagen in Krisenzeiten benötigt würden.„Der Haushalt der BA ist stärker konjunkturabhängig als die Haushalte anderer Sozialversicherungen“, erklärte gestern eine Sprecherin des Ministeriums. Im Fall einer Krise nähmen nicht nur die Beitragseinnahmen ab, sondern es werde auch mehr Geld für Arbeitslosen-, Insolvenz- und Kurzarbeitergeld sowie für Maßnahmen der aktiven Arbeitsförderung ausgegeben. Diese Ausgaben hätten „eine wichtige automatische Stabilisierungsfunktion“. In der Wissenschaft herrsche „weitgehend Einigkeit“ darüber, diese nicht durch „Beitragssatzänderungen nach Kassenlage zu stören“.