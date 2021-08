Kiel

Die 280 Frauen und Männer der Nobiskrug-Werft haben zwar seit der Übernahme durch die Tennor-Gruppe wieder eine Perspektive. Ohne Sorgen ist der Alltag aber nicht, denn noch weiß niemand, was sich alles ändern wird. „Die Überführung der Nobiskrug-Werft in neue Gesellschaften hat die Tarifbindung der Nobiskrug vorerst enden lassen“, so Martin Bitter, Geschäftsführer der IG Metall Rendsburg.

Unterstützung bei Vergabeverfahren

Die Themen Tarife und sichere Zukunft standen auch auf der Agenda beim Besuch von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) auf der Werft. Eine Stunde lang hörte er sich zusammen mit dem SPD-Bundestagsabgeordneten Sönke Rix Argumente von Belegschaft, Gewerkschaft und Geschäftsführung an.

„Als Arbeitsminister kann ich zwar keine Schiffe bestellen, ich will aber dabei unterstützen, dass die Vergabeverfahren für die Aufträge transparent und fair erfolgen“, sagte Heil. Beim Thema Werkverträge und Tariftreue sicherte er der Belegschaft ebenfalls Unterstützung zu. Um die gegenwärtige Krise zu bewältigen, half die Agentur für Arbeit bereits. „Wir haben da verschiedene Instrumente. Außerdem gibt es das Qualifizierungschancengesetz für die Mitarbeiter“, so Heil.

Fehler beim Management

Der Fokus, so Heil, liege bei den Maßnahmen auf dem Erhalt der Arbeitsplätze. „Es gibt hier nicht das Problem, dass es keine Aufträge gibt.“ Auch er sah Fehler im Management. Im Gespräch lobte er dann die Bemühungen zur Rettung der Werft. „Der Betriebsrat hat hier Verantwortung übernommen. So wurde die Restrukturierung fair verhandelt, und ein guter Insolvenzverwalter hat schnell eine Perspektive gefunden.“

Jetzt müsse es gelingen, für das Unternehmen zusammen mit der Flensburger Schiffbau Gesellschaft, die ebenfalls zur Tennor-Gruppe gehört, wieder Aufträge zu bekommen. „Die Perspektive ist da“, sagte auch Gewerkschafter Bitter.

Die Arbeit auf der Werft soll in den kommenden Tagen wieder anlaufen. Drei neue Luxusjachten sind im Auftragsbestand. Außerdem wird die Luxusjacht des Emirs von Katar gerade in Rendsburg überholt.