Wettreinemachen im Opernhaus

Am Donnerstagabend dürfte das Kieler Opernhaus zu den saubersten Konzertveranstaltungsorten der Republik gehören. Grund: Deutschlands Gebäudereiniger tragen in und am 1907 als Stadttheater eingeweihten Gebäude ihren Bundesleistungswettbewerb aus. Zwölf Teilnehmer treten in drei Disziplinen an.