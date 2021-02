Kiel.

Ein Kabelanschluss bringt vielen Mietern Fernsehen ins Haus und manchmal auch schnelleres Internet. Das ganz schnelle Netz gibt es aber über einen Glasfaseranschluss, der in Schleswig-Holstein schon in vielen Straßen bereit liegt. Nur in die Wohnungen kommt er oft noch nicht – Internet läuft dann meist über DSL.

Sollen Mieter in Mehrfamilienhäusern nun weiter für ihren TV-Kabel-Anschluss bezahlen müssen? Oder soll die Regelung, dass die Anschlüsse zwangsweise auf alle Mieter umgelegt werden können, gekippt werden? Darüber tobt politischer Streit, bei der sich Grundeigentümer, Mieterverbände sowie CDU und SPD gegenüberstehen. Schleswig-Holstein schaltet sich jetzt mit einer Bundesratsinitiative ein, die Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) kommende Woche in die Länderkammer einbringen will.

Fest an einen Anbieter gebunden

Er will einen Kompromiss erreichen: Zwar sollen in Mietshäusern Investitionen in die Infrastruktur weiter umgelegt werden können auf die Mieter, aber nur noch solche, die offen für alle Anbieter sind.

Der Knackpunkt bei den TV-Kabel-Anschlüssen ist nämlich, dass die Kunden hier fest an einen Anbieter, in den meisten Fällen Vodafone, gebunden sind. Mit dieser Variante soll der Weg für Glasfaseranschlüsse freigemacht werden – über die nicht nur schnelles Internet, sondern eben auch Fernsehen die Wohnungen erreichen kann.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) wollte das Telekommunikationsgesetz so ändern, dass keinerlei Umlage mehr nötig ist – was die zwangweisen Kabel-Anschlüsse ganz beseitigen würde. Dagegen gibt es Widerstand, unter anderem von der SPD, aber auch vom Mieterbund, da ist Anschlüsse teurer werden könnten, wenn sie nur noch von wenigen Mietern gebucht werden.

Rückendeckung in den Jamaika-Fraktionen

„Wir wollen, dass der Glasfaserausbau in den Städten und den großen Wohnanlagen auch stattfinden kann“, sagte Buchholz zu dem Bundesrats-Vorstoß, für den er sich gestern bereits die Rückendeckung der Fachpolitiker aus den Fraktionen der Jamaika-Koalition geholt hat.

„Dafür braucht es eine Regelung, die sowohl für die Kunden interessant ist, weil sie die Angebote im Wettbewerb wählen können, und es muss auch für diejenigen, die Glasfaser ausbauen, attraktiv sein.“ Deshalb schlage man vor, ähnlich wie bei den Stromnetzen vorzugehen, wo der Stromanbieter frei gewählt werden kann. Das Umlageprivileg solle es also nur noch für diejenigen geben, die Glasfaser ausbauen – mit „open access“.

Mieterbund schlägt anderes Modell vor

Die komplette Abschaffung des Nebenkostenprivilegs sei nicht hilfreich, findet Buchholz. Die Infrastruktur sollte umgelegt werden dürfen – aber eben nicht zwangsweise mit einem Anbieter. „Bei welchem Anbieter ich mein Streaming oder mein Telefon tatsächlich mache, das soll frei wählbar sein.“

Die Vermieter der großen Wohnungsbaugesellschaften und der Mieterbund hatten ein anderes Modell vorgeschlagen, nach dem die Mieter einzeln aus der Umlagefinanzierung aussteigen könnten, diese aber im Grunde bestehen bleibt. Sie schätzen, dass 15 Prozent der Mieter aus den Rahmenverträgen für Kabel-TV aussteigen wollen, die übrigen aber bleiben.

Mehr Glasfaseranschlüsse gefordert

„Da wo die Vermieter Verantwortung übernehmen und mit Telekommunikationsanbietern vorteilhafte Verträge in Sinne der Mieter geschlossen haben, dürfte es keinen Handlungsbedarf geben“, erklärten Ann Sophie Mainitz vom Kieler Mieterverein und Andreas Breitner vom Verband der Norddeutschen Wohnungsunternehmen. „Dort, wo Vermieter über die Telekommunikation überhöhte Kosten abrechnen wollen, werden die Mieter von dem Opt-out-Recht Gebrauch machen können.“

Das sieht der Eigentümerverband Haus & Grund aber anders. Er will vor allem die Glasfaseranschlüsse mehr verbreitet sehen. „Für den Vermieter ist es am wichtigsten, die Wohnung gut zu vermieten“, sagt Alexander Blažek, Haus & Grund-Vorsitzender. „Das wird zukünftig nur gelingen, wenn die Wohnung mit einem Glasfaseranschluss ausgestattet ist. Danach werden Mieter zukünftig mit als erstes fragen – Stichwort Homeoffice und Videokonferenzen.“

Wildwuchs an Leitungen?

In Wirklichkeit stünden die großen Kabelnetzbetreiber dem Wettbewerb und damit dem schnellen Internet im Weg, findet Blažek. Die Mieter könnten doch trotz „Opt-out“ keinen anderen Anbieter wählen. „Mieter benötigten die Erlaubnis des Vermieters, sich einen Glasfaseranschluss in die Wohnung legen zu lassen. Daran wird es regelmäßig scheitern, weil der Vermieter kein Interesse daran hat, dass es zu einem „Wildwuchs“ an Leitungen im Treppenhaus oder an der Fassade kommt.“

Das Breitband-Kompetenzzentrum des Landes (BKZ) bestätigt, dass es nicht einfach sei, in Altbauten die Glasfaserkabel zu verlegen. Da müsse Brandschutz beachtet werden und freier Platz, etwa in einem alten Heizungsschacht, gefunden werden.

Im Einfamilienhaus ist es einfacher

Aber wenn das Kabel erst liege, sei es konkurrenzlos schnell, nicht nur gegenüber DSL, sondern auch gegenüber Mobilfunk-Verbindungen mit LTE oder 5G, wie Johannes Lüneberg, der Stellvertretende Geschäftsführer des BKZ, erklärt.

Er betont, dass jetzt 53 Prozent aller Haushalte in Schleswig-Holstein an Glasfaser angeschlossen werden könnten und immerhin 38 Prozent davon auch Gebrauch machten – was bundesweit Spitze sei.„Im Einfamilienhaus, wo der Eigentümer selbst entscheidet, ist das natürlich einfacher als in einer Mietwohnung.“

Verbraucherschützer stehen hinter Neuregelung

Wenn ein Mehrfamilienhaus heute über einen gemeinsamen Kabelanschluss verfügt, darf der Hauseigentümer oder die Hausverwaltung die Kabelgebühren über die Nebenkosten mit abrechnen. Darauf weist die Verbraucherzentrale hin. Diese Umlage der Kabel-Kosten über die Betriebskostenabrechnung auf alle Hausbewohner nennt man „Nebenkostenprivileg“.

Und dabei gilt: „Sie müssen bislang auch dann für den gemeinschaftlichen Kabelanschluss zahlen, wenn Sie ihn nicht nutzen“, so die Verbraucherzentrale. Denn Eigentümer oder Verwaltungen haben oft Sammelverträge mit den Netzbetreibern abgeschlossen.

Kabelfernsehen kam vor 40 Jahren

Die Gesetzesänderung, bei der nach den bisherigen Plänen die Nebenkosten gestrichen werden sollen, sieht Vivien Arwers von der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein positiv für die Verbraucher, da sie künftig ihre Empfangsart frei wählen könnten. Das sieht auch Michael Gundall so, Experte im Netzwerk der Verbraucherzentralen in Mainz. „Nicht mehr zeitgemäß“ sei die alte Regelung.

„Als das Kabelfernsehen vor 40 Jahren eingeführt wurde, war es eine echte Neuerung. Die Fernsehübertragung ist mittlerweile komplett digital und es gibt auch neue Verbreitungswege, wie beispielsweise Fernsehen über das Internet.“ Es bestehe derzeit aber nur wenig Anreiz für Verbraucher, auf andere Übertragungswege zu wechseln, da der Kabelanschluss trotzdem über die Nebenkosten bezahlt werden müsse, so Gundall.

Warnung vor Medienberatern an der Haustür

„Im Zweifel müssen Sie somit zwei mal für den Fernsehempfang bezahlen. Dies soll sich mit der Abschaffung des Nebenkostenprivilegs ändern." Er weist darauf hin, dass die Kabelnetzbetreiber natürlich gegen die Änderung seien: „Sie befürchten, dass von den Massen an Kabelanschlüssen in größeren Wohneinheiten, die sie bisher auf Jahrzehnte hin vertraglich sicher hatten, zahlreiche von den Bewohnern gekündigt werden.“

Mit der Abschaffung könnten Mieter dann aber umsteigen. Schließlich warnt der Verbraucherschützer vor „Medienberatern“ an der Haustür oder am Telefon. Diese versuchten, meist unnötige Kabelverträge abzuschließen.