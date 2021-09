Kiel

Die Wirtschaft findet CDU gut und die FDP, hat aber eine Rot-Grün-Allergie. So schlicht mag es mal gewesen sein, wie im Bund so auch in Schleswig-Holstein. Doch die Bedrohung durch den Klimawandel hat das Koordinatensystem in der Werte-Welt der Unternehmerschaft verschoben. Mit Rot fremdelt man noch immer, doch grüne Politik hat im Mittelstand an Akzeptanz gewonnen. Zumindest über das Ziel – den drängenden klimaneutralen Umbau einer der größten Industrienationen der Welt – ist man sich einig. Was den richtigen Weg angeht ... nun ja ... da gibt es noch größere Meinungsverschiedenheiten.

Die bestehen auch innerhalb der Wirtschaft, was das Wahlergebnis vom Sonntag angeht – einschließlich seiner Signalwirkung für die Landtagswahl im kommenden Jahr. Ein „Weiter so“ verbiete sich nach dem Absturz der Union auch in Schleswig-Holstein, sagen manche Unternehmer. Andere sehen eine Landtagswahl als etwas völlig anderes an. Dem Jamaika-Dompteur Daniel Günther traut die Wirtschaft eine deutlich besser Performance zu als Armin Laschet.

Enttäuscht: der Familienunternehmer

Er hätte sich über ein klares Signal für Jamaika gefreut: Unternehmern Rüdiger Behn. Quelle: Christoph Rohde

Rüdiger Behn ist Unternehmer. Mehr noch: Er ist Familienunternehmer. Und als solcher ist der Mitgeschäftsführer des Eckernförder Spirituosenherstellers und Getränkehändlers Behn ziemlich enttäuscht vom Wahlausgang – auch wenn der Einbruch der Union mit Ansage kam. Mit den Grünen hat der Unternehmer keinerlei Berührungsängste. Behn sagt: „Im Grunde ist es schade, dass eine Jamaika-Koalition, wie wir sie in Schleswig-Holstein haben, nicht mehr oder weniger automatisch auch im Bund zustande kommt.“ Weil die CDU so schwach ist? Nein, korrigiert Behn: „Weil sie sich so schwach gemacht hat.“ Nicht die inhaltliche Substanz der Union sei verantwortlich für das schlechte Wahlergebnis, sondern ein „denkbar schlechter Wahlkampf“. Und auch ein denkbar schlechter Kandidat? Behn flüchtet sich in einen Scherz: „Mir wären da noch schlechtere eingefallen.“ Aber ja, Laschet sei sicher „nicht der beste Mann für diese Aufgabe gewesen“. Mit den Grünen sei sich die Wirtschaft einig, was das Ziel Klimaschutz angehe. Nur bei der Wahl der Mittel gebe es Differenzen. „Die Grünen setzen auf Verbote, Vorgaben und Selbstbeschränkung, die Wirtschaft präferiert Technologieoffenheit, Freisetzung von Kreativität und Innovationen.“ Im Bund erwartet Behn nun eine Ampelkoalition. Deren Signalwirkung für die kommenden Landtagswahl sieht er bei Null. „Wir haben es hier auch personell mit einer völlig anderen Konstellation zu tun.“

Erfreut: der Windkraftunternehmer

Baut auf Impuls durch die Grünen: Torsten Levsen, Vorstandsvorsitzender der Denker und Wulf AG Quelle: hfr

Torsten Levsen ist Unternehmer, genauer: Windparkprojektierer. Und als solcher ist der Geschäftsführer von Denker und Wulf aus Sehestedt mit dem Wahlergebnis ziemlich glücklich. Glücklich vor allem, weil die Grünen absehbar in Regierungsverantwortung kommen und damit die Partei, die als einzige Klimaschutz und Energiewende nicht nur plakatiere, sondern in praktische Politik umsetze. Ob als Ampel oder in einer Jamaika-Koalition – da ist Levsen ziemlich leidenschaftslos. Vielleicht, sagt er, wäre Schwarz-Gelb-Grün gar nicht so schlecht, weil ein arg geschwächter Laschet leichter zu Zugeständnissen zu bewegen sei als der Wahlgewinner Olaf Scholz. Doch egal, unter welcher Flagge die neue Koalition segeln würde: Wenn Deutschland seine Klimaziele auch nur annähernd erreichen wolle, müsse die künftige Regierung schleunigst die Ausbauziele für die Erneuerbaren anheben und dafür Sorge tragen, dass jedes Bundesland verpflichtet sei, seinen Beitrag zum Ausbau klimafreundlicher Energien zu leisten. Vor allem aber müsse unbedingt die größte Hürde für die Energiewende beseitigt werden: der chronische Engpass in der Verwaltung, wenn es um die Genehmigung neuer Anlagen geht. Und das Signal des Wahlergebnisses fürs Land? „Daniel Günther sollte sich demütig zeigen.“ Ja, er habe Jamaika zusammengehalten. Als größte Leistung sei das jedoch zu wenig; „Die CDU muss sich dringend programmatisch erneuern.“

In Sorge: die Reiniger-Produzentin

Bangt um ihre Freiheiten als Unternehmerin: Janine Kordes, Inhaberin von Schulz Industriereiniger, Kiel. Quelle: Ulf Dahl

Janine Kordes ist Unternehmerin, genauer: Inhaberin der Firmen Schulz Industriereiniger und Kieler Seifen, beide mit Sitz in Kiel. Jamaika ist ihr Favorit, wie in Schleswig-Holstein so auch im Bund. Entsprechend enttäuscht ist Kordes nach dieser Wahl. Die Chefin von sieben Beschäftigten hat großes Verständnis für das ökologische Engagement der Grünen, fürchtet aber Vorgaben, die auch ihren Betrieb massiv belasten. Der Name „Industriereiniger“ lässt es vermuten: Ganz ohne umweltkritische Substanzen geht es in diesem Geschäft nicht: „Einen Restaurantbetrieb bekommt man mit Öko-Reiniger nun einmal nicht absolut hygienisch sauber.“ Die Grünen, sagt sie, hätten in den seltensten Fällen einen wirklich praktischen Bezug zur Realität in einem Unternehmen – anders als Politikerinnen und Politiker mit liberalem Parteibuch. Union, Grüne und FDP in einer Koalition, das verspreche einen fairen Ausgleich von Interessen. Bei Grün und Gelb unter roter Führung hingegen falle ein wichtiges Korrektiv weg: „Das macht mir schon Sorgen.“ Besonders tief werden ihre Sorgenfalten bei dem Gedanken an eine Steuerpolitik, die den Unternehmen Mittel für Investitionen entzieht.

Alarmiert: der Vermieter-Vertreter

Er fürchtet einen „Linksruck in der Wohnungspolitik“: Alexander Blažek, Vorsitzender von Haus und Grund SH Quelle: Ulf Dahl

Alexander Blažek ist Verbandschef, genauer: Vorsitzender von Haus und Grund Schleswig-Holstein. Dass die SPD die Wahl knapp gewonnen hat, lässt bei ihm die Alarmglocken schrillen – auch und gerade mit Blick auf die Landtagswahl in Schleswig-Holstein. Um es kurz zu sagen: Blažek fürchtet einen „Linksruck in der Wohnungspolitik“. Olaf Scholz macht ihm kaum Bauchschmerzen, doch der Interessenwahrer der privaten Vermieter im Land hat den Verdacht, „dass die SPD sehr viel linker eingestellt ist“ als es dem Eindruck entspricht, den ihr Kanzlerkandidat zu vermitteln versuche. SPD-Rezepte wie Mietpreisbremse oder Vermögenssteuer seien kontraproduktive Signale in der Wohnungspolitik. Es helfe niemandem, den Mangel zu verwalten: „Wir müssen mehr Wohnungen bauen.“ Mit Blick auf das kommende Jahr erwartet Blažek einen „stürmischen Landtagswahlkampf“ in dem die Wohnungspolitik eine entscheidende Rolle spielen werde: „Da muss die CDU sich endlich klar positionieren.“

Ermahnend: der IfW-Ökonom

Prof. Dr. Stefan Kooths , Konjunkturchef Kieler Institut für Weltwirtschaft Quelle: IfW

Prof. Stefan Kooths ist Ökonom, genauer: Direktor des Forschungszentrums Konjunktur und Wachstum im Institut für Weltwirtschaft (IfW). Er sagt: „Das Wahlergebnis lässt Raum für einen marktwirtschaftlichen Aufbruch.“ Fügt aber sofort hinzu: „,Zumal sich jede Regierung angesichts schwindender Wachstumskräfte unnötig teuren Interventionismus immer weniger leisten kann“. Anders als die Vorgängerregierung könne die neue Koalition „nicht mehr aus dem Vollen schöpfen“. Damit dürfte so manches „ausgabenwirksame Wahlversprechen an der finanzpolitischen Wirklichkeit zerschellen“. Schließlich seien auch dem Drehen an der Abgabenschraube Grenzen gesetzt. Daher müsse besonders die Klimapolitik auf Effizienz achten. Und auch bei der Alterssicherung, so Kooths, sollte sich die Politik „dem Rendezvous mit der Wirklichkeit nicht länger verschließen.“ Weniger romantisch formuliert: „Eine Rentenreform, die dem demografischen Wandel Rechnung zollt, duldet keinen Aufschub.“