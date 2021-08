Kiel

Die IG Metall stellt sich auf eine lange Auseinandersetzung im Ringen um die vier Caterpillar-Standorte im Norden ein. „Wir kämpfen nicht um Abfindungen, sondern um den Erhalt wertvoller Industrie-Arbeitsplätze“, sagt Daniel Friedrich, Bezirksleiter der IG Metall Küste am Mittwoch bei einem Aktionstag in Kiel-Friedrichsort.

Konzern zögert Infos hinaus

Unterdessen scheint der US-Konzern auf Zeit zu spielen. Als Spitzenmanager Mark Kingsley Anfang Juli in einer dürren Videobotschaft das Aus für den Motorenbau in Kiel und Rostock und damit auch das Todesurteil für die Gießerei Kiel und den Logistik-Standort Henstedt-Ulzburg verkündet hatte, gab es für die mehr als 900 Beschäftigten null Informationen, geschweige denn eine Begründung. Nachdem Gewerkschaft, Betriebsräte und die Bürgermeister der betroffenen Standorte das Unternehmen zu Erläuterungen aufgefordert hatten, hieß es lapidar, hier gehe es um eine „globale Entscheidung“. Anfang September würden dem Wirtschaftsausschuss Einzelheiten mitgeteilt. Nun heißt es, die Informationen sollten Mitte oder Ende September fließen.

Gespräche mit US-Gewerkschaften geplant

Diese Hinhaltetaktik kommt gar nicht gut an: „Wir sind nicht gewohnt, dass man nicht mit uns spricht“, sagt – spürbar genervt – die Chefin der IG Metall Kiel-Neumünster, Stephanie Schmoliner. Gewerkschaft und Beschäftigte seien fest entschlossen, den Druck auf den Konzern so weit zu erhöhen, bis der Widerstand auch jenseits des Atlantiks zu spüren sei. Kommende Woche werde es deshalb auch Gespräche mit zwei US-Gewerkschaften geben.

Der Nieselregen an diesem Mittwoch passt zur Stimmung im Unternehmen. „Es gibt genug zu tun, aber die Motivation der Kolleginnen und Kollegen ist natürlich mies“, sagt André Rimkus, stellvertretender Betriebsratsvorsitzender bei Caterpillar Motoren in Kiel. Nach der schockierenden Sieben-Minuten-Videobotschaft aus der Europazentrale in London habe sich vor allem Perspektivlosigkeit breitgemacht. Niemand wisse, was der Konzern nun eigentlich vorhabe.

Widerstand bis zum Arbeitskampf

Solange das nicht klar ist, sind der Gewerkschaft tarifpolitisch die Hände gebunden. „Aber die Bereitschaft ist groß, notfalls auch in einen Arbeitskampf zu gehen“, sagt Schmoliner. Auch Daniel Friedrich sieht durchaus Chancen, den Konzern durch maximalen Druck dazu zu bringen, seine Entscheidung zu überdenken: „Es ist doch allemal besser, Geld in Forschung und Entwicklung zu investieren, statt damit einen Sozialplan zu finanzieren.“

Auch Beschäftigte der FSG zeigen Solidarität

Auch von der Flensburger Schiffbaugesellschaft ist eine Delegation nach Kiel gekommen, um Solidarität zu zeigen. „Wir sind es gewohnt, für den Erhalt von Arbeitsplätzen zu kämpfen“, sagt Michael Schmidt, Bezirksleiter der IG Metall Flensburg. Ihm fehlt jedes Verständnis dafür, wie Caterpillar mit langjährigen Beschäftigten umgehe: „Das erinnert an schlimmste Zeiten des Kapitalismus.“

Gegen Mittag stößt eine Gruppe von Beschäftigten des Caterpillar-Nachbarn Sauer Compressors zum „Mitbestimmungsbus“ der IG Metall. Auf die Frage, ob er denn glaube, dass sich Caterpillar noch zum Einlenken bewegen lassen, sagt ein junger Mann in blauem Overall: „Wenn ich ehrlich sein soll – dann glaube ich das nicht.“ Dennoch müsse man alles in Bewegung setzen, um den betroffenen Kolleginnen und Kollegen eine gute Perspektive zu geben.

Auch der Gießerei Kiel droht das Aus

Was keiner hier verstehen kann: dass Caterpillar offenbar überhaupt nicht ernsthaft in Erwägung gezogen hat, für das Geschäft mit mittelschnell laufenden Schiffsmotoren einen Käufer zu finden. „Die Aufträge sind da, ebenso das Know-how“, sagt Günter Ernst, Betriebsrat der Caterpillar Castings Kiel GmbH, also der ehemaligen Gießerei Kiel mit annähernd 100 Beschäftigten. Mehr als 100 Jahre reicht deren bewegte Geschichte zurück. Doch wenn Caterpillar Motoren als derzeit einziger Auftraggeber wegfällt, drohen auch in der Gießerei die Lichter auszugehen.

Doch so weit will niemand denken. „Jetzt geht es vor allem darum, die Öffentlichkeit für das Anliegen der Beschäftigten zu mobilisieren“, sagt Stephanie Schmoliner. Und dazu ist für den kommenden Monat eine Aktion geplant, die deutlich größer und lauter sein soll als die an diesem trüben Mittwoch in Kiel-Friedrichsort.