Caterpillar: Jetzt läuft die Suche nach Investoren

Kiel

Das Unternehmen schweigt, doch hinter den Kulissen glühen die Drähte. Am 7. Juli hatte Caterpillar den Ausstieg aus dem Bau von Motoren für Schiffe und Kraftwerke verkündet. Nun suchen gleich zwei Parteien mit sehr unterschiedlichen Zielen nach einem Investor.

Da ist zum einen der US-Konzern selbst, der zwar am Motorenbau kein Interesse mehr hat, der aber gewährleisten muss, dass Kunden mit Ersatzteilen versorgt werden. Nach Informationen der Kieler Nachrichten gibt es erste Interessenten, die die Fertigung von Teilen für das margenstarke Servicegeschäft übernehmen wollen. Auch für den Logistik-Standort Henstedt-Ulzburg suchen die Amerikaner einen Käufer. Ein Unternehmenssprecher sagte dazu lediglich: „Das kann ich offiziell nicht bestätigen.“

IG Metall baut auf Käufer für das gesamte Geschäft

Zum anderen – und da könnte man sich ziemlich in die Quere kommen – wollen IG Metall und Betriebsräte aller vier Standorte (Komponentenfertigung Kiel, Gießerei Kiel, Montage und Prüfstandbetrieb Rostock sowie Logistik in Henstedt-Ulzburg) im Schulterschluss mit der Politik nach einem Käufer suchen, der das gesamte Geschäft übernimmt.

Am Freitag stellten die Arbeitnehmervertreter ein „Visionspapier“ vor. „Wir sehen keine Perspektiven mit Caterpillar, aber wir sehen eine Zukunftsperspektive für die Standorte“, sagte Stephanie Schmoliner, Chefin der IG Metall Kiel-Neumünster bei einem „Visionsfrühstück“ in Kiel-Friedrichsort, zu dem Landtagsabgeordnete mehrerer Parteien sowie Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer vor das Werkstor gekommen waren. Ein Frühstück in der Kantine hatte die Unternehmensleitung nicht erlaubt.

Gewerkschaft warnt vor „fatalem Know-how-Verlust“

In dem Papier warnen Gewerkschaft und Betriebsräte vor einem „fatalen Know-how-Verlust“. Mit der Einstellung des Baus mittelschnell laufender Motoren würde Caterpillar das MaK-Netzwerk „für immer zerschlagen“. Der US-Konzern, so Schmoliner, habe in den vergangenen 24 Jahren „nie begriffen, welchen Schatz er eigentlich besitzt“.

Trotz der Aufspaltung in vier Standorte und einer Reduzierung der Belegschaft auf das „absolute Minimum“, so Thomas Stark, Betriebsratsvorsitzender der Caterpillar Motoren GmbH, „sind wir weiter handlungsfähig, motiviert und innovativ“. Die Ausstiegsentscheidung sei auch deshalb widersinnig, weil sich das Unternehmen auf einem Zukunftsmarkt bewege.

Lesen Sie auch Caterpillar bleibt hart: So wenige Jobs sollen übrig bleiben

Kritik äußerten die Arbeitnehmervertreter an der Produktentwicklung des Konzerns. Stark: „Man schaut, was andere machen, und wenn es funktioniert, kopiert man es einfach.“ Bislang seien Innovationen am „starren System Caterpillar“ und den von Finanzinvestoren getriebenen Management-Entscheidungen gescheitert. Dies sei fatal in einer Zeit, in der der Bedarf an emissionsarmen Motoren wachse. „Wir brauchen heute Antworten auf den Klimawandel und nicht irgendwann“, warnt Schmoliner. Caterpillar-Spezialisten arbeiteten seit Langem an alternativen Antrieben. Diese wären „längst in der Serienumsetzung, wenn Caterpillar auch in solche Innovationen investieren würde“.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch OB Kämpfer will Suche nach Investor unterstützen

Mithilfe der Politik und eines Netzwerks an Fachleuten soll nun die Suche nach einem Investor forciert werden, der das Potenzial der Standorte zu schätzen weiß. Schwierig ist diese Suche, solange der Konzern nicht von seinem Weg der Zerschlagung abweicht. Schmoliner appellierte an die Politik, den Solidaritätsbekundungen der vergangenen Monate Taten folgen zu lassen.

OB Kämpfer sagte zu, die Stadt werde alles tun, was in ihrer Macht stehe, um den Erhalt von rund 750 Industriearbeitsplätzen allein in Kiel zu ermöglichen. Vordringlich sei aber auch, „die Sprachlosigkeit zwischen Unternehmen und Arbeitnehmerseite zu überwinden“.