Kiel

Andreas Eule ist Chef der Kieler Walterwerke. Das Familienunternehmen mit knapp 100 Beschäftigten produziert Eiswaffelmaschinen für die ganze Welt. Im Interview berichtet Eule, was seinem Unternehmen jetzt vor allem Probleme macht.

Was ist aktuell Ihre größte Sorge?

Andreas Eule: Für unser Unternehmen: Wenn der weltweite Handel nicht mehr möglich ist, wenn der Krieg weiter eskalieren sollte – dann ist das, glaube ich, nicht mehr einzufangen. Im Moment sind unsere größten Sorgen Materialverfügbarkeit und Materialpreise, insbesondere bei elektronischen Komponenten. Bei Rohmaterial haben wir jetzt zum Teil Tagespreise. Wer also heute nicht bestellt, muss oftmals morgen schon draufzahlen. Das erschwert natürlich die Kalkulation enorm, wenn man große Anlagen baut, die erst nach drei bis sechs Monaten ausgeliefert werden. Und die Kunden wollen Fixpreise, sonst bestellen die gar nicht.

Wie kommen Sie heraus aus diesem Dilemma?

Im Moment noch ganz gut, weil wir noch relativ gut mit Material bevorratet sind. Aber das ist natürlich endlich. Und vereinzelte Komponenten haben wir auch jetzt nicht, die müssen wir dann mit einem Preisaufschlag kaufen. Das ist natürlich unser unternehmerisches Risiko, und dem stellen wir uns auch. Aber das kann und darf nicht Monate oder gar Jahre andauern.

Also werden Ihre Maschinen teurer?

Wir können im Moment nicht abschätzen, ob wir unsere Preise weltweit einfach erhöhen können, und der Markt wird’s schon schlucken. Die meisten Kunden werden dann wahrscheinlich ihre Investition verschieben.

Kommen Sie denn überhaupt noch an die Vorprodukte, die sie benötigen?

Unser Einkauf hat durch die Materialknappheit doppelt so viel zu tun wie in normalen Zeiten. Früher hat man bestellt, und dann wurde pünktlich geliefert. Heute werden Termine von Lieferanten – darunter auch sehr namhafte – nicht eingehalten. Auch eine renommierte Elektronikfirma sagt uns: Nein, wir können das jetzt nicht liefern.

Um welche Komponenten geht es denn?

Das können Displays sein, Steuerungen oder einfache Not-Aus-Schalter. Dann müssen wir schnell die Anlage umkonstruieren oder andere Lösungen finden, was natürlich sehr aufwendig ist.

Kann diese schwierige Gemengelage so ein Unternehmen wie Ihres auch in echte Schwierigkeiten bringen?

Der Maschinenbau ist zum Glück eine Branche, die sehr flexibel ist. Wir finden oft relativ schnell andere Lösungen. Wir ziehen derzeit etwa die Eigenfertigung hoch, sodass wir weniger abhängig von anderen sind. Aber die Kosten sind schon ein Problem. Das trifft ganz stark auch die Logistik. Wir liefern in 80 Länder. Schiffe aber sind kaum verfügbar, auch die Reisekosten haben enorm angezogen. Hinzu kommt: Unsere Kunden stammen vor allem aus der Nahrungsmittelindustrie, und die hat bekanntlich große Kostenprobleme. Waffelhersteller haben die insbesondere bei Mehl, Lezithin, Gas und Strom.

Spüren Sie denn schon einen Knick bei den Auftragseingängen?

Die Projekte sind nicht weniger geworden, aber bis es zur Unterschrift kommt, das dauert länger. Ein Kunde, der sich um seinen neuen Gasliefervertrag kümmert, der kümmert sich darum – und nicht um seine neue Maschine.

Wie wichtig ist der osteuropäische Markt für Sie?

In Russland und in der Ukraine haben wir viele gute Kunden. In beide Länder können wir derzeit nicht liefern – nach Russland wegen der Sanktionen, und die ukrainischen Kunden bestellen jetzt nicht. In einzelnen Teilen der Ukraine produzieren die Kunden noch Eiswaffeln. Die männlichen Beschäftigten sind alle an der Front, und die Frauen halten den Laden am Laufen. Wir müssen leider davon ausgehen, dass wir in diese Länder in den nächsten fünf Jahren keine Maschinen werden liefern können.

Wie schwer trifft das die Walterwerke?

Einen Umsatz von fünf bis zehn Prozent müssen wir wohl abschreiben. Das ist nicht existenziell, aber schmerzhaft spürbar – vor allem wenn man mit so starken Kostensteigerungen zu tun hat.

Werden Sie Personal abbauen müssen?

Wir werden es im Moment zumindest nicht erhöhen. Und wenn Stellen frei werden, müssen wir sehr genau schauen, ob die derzeit noch zu besetzen sind.