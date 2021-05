Wichtigster Treiber für die hohe Nachfrage nach Chips ist die boomende Digitalisierung, die in der Pandemie einen weiteren Schub erhalten hat. Das Angebot kann nicht Schritt halten. Die Produktion der zum Teil hochspeziellen Bauteile ist zudem kompliziert: Hauchdünne Siliziumscheiben, sogenannte Wafer, werden in mehr als 1000 Prozessschritten so bearbeitet, dass winzig kleine Strukturen darauf entstehen. Hinzu kommt: Trotz ihrer geringen Größe können Mikrochips nicht auf Halde produziert werden – Halbleiter haben sozusagen ein Verfallsdatum. Kunden müssen also frühzeitig bestellen, um pünktlich beliefert zu werden. Dieses System ist an seine Grenzen geraten – auch durch Versorgungsengpässe bei Rohstofflieferanten, geopolitische Spannungen und Knappheit bei Frachtkapazitäten.