Kiel

Fast alle großen Filialisten setzen inzwischen auf „Click & Collect“, wie das Angebot im Fachjargon heißt. Auch lokale Einzelhändler entscheiden sich vermehrt für die Verknüpfung aus Onlinewelt und stationärem Geschäft.

Meislahn bietet Click & Collect seit 2016 an

Das Traditionshaus Meislahn in der Kieler Innenstadt macht das seit drei Jahren. „Unser Onlineshop ist so etwas wie ein virtuelles Schaufenster von unserem Laden, in dem eine Auswahl an Waren wie Bettwäsche, Unterwäsche, Socken oder Handtücher zu sehen ist“, sagt die Assistentin der Geschäftsführung, Katharina Krey. Alle bestellten Artikel können kostenfrei in der Filiale abgeholt werden. Wer Waren für unter 50 Euro zu sich nach Hause bestellt, muss sonst vier Euro für den Versand zahlen.

Kundenbindung und Geschäft im Vorbeigehen

Den Service nutzten Kunden häufig, wenn sie zwar beispielsweise selbst ihre Strümpfe aussuchen wollen, aber keine Zeit haben, vorbeizukommen. „Dann bestellt die Frau zu Hause und der Mann kommt es abholen“, so Krey. Für Meislahn liege der Vorteil darin, dass der Kunde trotz Onlinebestellung in den Laden kommt.

Das schafft nicht nur Bindung zum Warenhaus, sondern hat den Nebeneffekt, dass der Kunde vor Ort vielleicht noch andere Produkte entdeckt und kauft.

Kostenlose Retoure im Laden

„Wenn die bestellte Ware nicht gefällt, können wir im Beratungsgespräch gleich Alternativen anbieten“, sagt Krey. „Wenn das Paket zurück zur Post gebracht würde, ginge das natürlich nicht.“ Zudem verlängere sich die Rückgabefrist auf vier Wochen.

Kunden wollen Versandkosten sparen

Laut einer Studie des E-Commerce-Verbandes BEVH und Marktforschern von Boniversum ist Selbstabholung für die Hälfte aller Kunden interessant, weil sie so Versandkosten sparen (55 Prozent) und den Zeitpunkt der Abholung flexibel steuern können (48 Prozent).

„Wenn die Lieferung nach Hause immer genau dann käme, wenn wir ohnehin zu Hause sind, dann brauchten wir Click & Collect nicht“, sagt Kai Hudetz vom Institut für Handelsforschung (IFH) in Köln. „In Wirklichkeit müssen wir oft unserem Paket hinterherrennen und es bei der Postfiliale oder Paketstation abholen.“ Da sei Click & Collect für manchen Kunden bequemer.

60 Prozent haben schon einmal Click & Collect genutzt

Genutzt wird das Angebot rege: Rund 60 Prozent der befragten Verbraucher haben schon einmal online Ware bestellt und sie in ein nahegelegenes Geschäft liefern lassen. Hochgerechnet seien das etwa 36,9 Millionen Menschen. Größte Zielgruppe: Personen unter 40 Jahren. „Das Potenzial, das für Händler darin steckt, ist noch lange nicht ausgeschöpft“, heißt es in der Studie.

Verbraucher würden nicht extra dafür zahlen

Meist ist der Service kostenlos. Wenn es nach den Verbrauchern geht, soll das so bleiben: 83 Prozent würde Click & Collect ablehnen, wenn sie dafür extra zahlen müssten.

Die Elektronikketten Media Markt und Saturn bieten den Service schon seit Jahren an. „Mehr als jeder zweite Kunde lässt sich mittlerweile seine Online-Bestellung in den Markt vor Ort liefern“, so eine Unternehmenssprecherin.

Am häufigsten werden so Kleider oder Schuhe bestellt

Mit 64 Prozent werden Kleidung und Schuhe am häufigsten per Click & Collect geordert. Auch das Kieler Schuhgeschäft Heinrich wirbt auf seiner Webseite mit dem Service: „Profitieren Sie von den Öffnungszeiten unserer Filialen und sparen Sie sich darüber hinaus die Versandkosten eines Online-Kaufes.“

Beim Schuhhändler Görtz ist die Abholung in der Filiale ebenso möglich. Deichmann will Click & Collect dieses Jahr flächendeckend in all seinen Filialen in Deutschland einführen.

Karstadt vergrößert Service-Center

Auch Karstadt setzt auf das Modell. In Kiel wird derzeit das Service-Center ausgebaut und die Lagerfläche für Pakete vergrößert, damit Kunden ihre online bestellte Ware dort abholen können. Außerdem ist eine neue Umkleide geplant, in der Kunden direkt probieren können, ob die bestellten Kleider passen und sie im Zweifelsfall zurückgeben können.

Zudem wollen Karstadt und Kaufhof laut Medienberichten ihre Zusammenarbeit mit Amazon ausbauen. Bislang konnten Kunden ihre Amazon-Pakete in Packstationen – sogenannten Lockern – in ausgewählten Filialen abholen, künftig soll das in einigen Filialen auch in den Service-Centern gehen. Zudem sollen in Pilotfilialen von Karstadt und Kaufhof künftig Bestellungen von Zalando-Kunden abgewickelt werden.