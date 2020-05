Als Azubi im Homeoffice

Einfach in Kurzarbeit schicken, dürfen Betriebe ihre Auszubildenden nicht. Sie sind dazu verpflichtet, zuerst alle Mittel auszuschöpfen, um eine Ausbildung weiter zu gewährleisten – zum Beispiel durch eine Umstellung des Ausbildungsplans. „Azubis gehören zu den letzten Mitarbeiter in einem Betrieb, bei denen Kurzarbeit angeordnet werden kann“, sagt Thore Hansen von der IHK. In der Veranstaltungs- oder Reisebranche, wo es keine andere Möglichkeit gab, habe es schon Azubis getroffen. Sie bekommen aber weiter ihr Gehalt in voller Höhe. „Sie haben Anspruch auf eine Lohnfortzahlung für mindestens sechs Wochen.“ Auf keinen Fall darf einem Azubi wegen der Pandemie fristlos gekündigt werden. Ihre Verträge sind rechtlich besonders geschützt.