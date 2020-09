Kiel

Die IG Metall zeigt sich entsetzt und will einen Jobabbau in dieser Größenordnung mit aller Kraft verhindern.Das Unternehmen nennt keine Zahlen, spricht in einer Information an die Belegschaft jedoch von einer „wirtschaftlich schwierigen Situation“, die durch Corona noch einmal „erheblich verschärft“ worden sei – auch durch den Wegfall wichtiger Aufträge. In dieser Lage, so heißt es, müsse man „umgehend mit einem umfassenden Maßnahmenpaket gegensteuern, um die Zukunft des Unternehmens zu sichern“. Die dringend erforderliche Restrukturierung werde „auch mit einem erheblichen Personalabbau einhergehen“.

Massive Einbrüche bei zivilen Aufträgen

Wie zu hören ist, resultieren massive Umsatzeinbrüche aus der Stornierung von Jachtbau-Aufträgen. In diesem Segment hatte der Standort Kiel bislang von der Kooperation mit der Schwesterwerft Nobiskrug profitiert, die ebenfalls zur Privinvest-Gruppe des Investors Iskandar Safa gehört. Auch Nobiskrug kämpft auch Nobiskrug mit erheblichen Auslastungsproblemen. Am Standort Rendsburg sollen daher bis zum Monatsende rund 120 der insgesamt 450 Arbeitsplätze gestrichen werden.

Gesprochen wird über ein Bündel von Maßnahmen

Auf Anfrage sagte ein GNYK-Sprecher: „Ziel ist, möglichst sozialverträgliche Lösungen zu finden.“ Da die Gespräche mit Betriebsrat und Gewerkschaft gerade erst aufgenommen worden seien, könne man „noch keine Angaben zu konkreten Zahlen und den Zeitlinien machen“. Gesprochen werde auch über Kurzarbeit, Altersteilzeitmodelle und einen Verleih von Arbeitnehmern an andere Unternehmen.

Kiels OB sucht Schulterschluss mit andern Standorten

Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer bedauert den sich abzeichnenden Stellenverlust und setzt darauf, dass Unternehmen und Beschäftigte sozial verträgliche Lösungen finden. Kämpfer kündigte an, den Kontakt zu anderen deutschen Schiffbaustandorten zu suchen: „Auch wenn die Werften jeweils sehr unterschiedlich aufgestellt sind: Sie alle tragen schwer an den Folgen der durch Corona ausgelösten Verwerfungen.“ Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Bernd Buchholz verweist auf die schwierige Situation für alle deutschen Schiffbauer. „Unsere Werften sind zu retten, wenn wir in einem unfairen Wettbewerb mit Staatswerften nicht weiter auf europaweite Ausschreibungen bestehen.“

GNYK braucht auch frisches Geld

Um die Durststrecke zu überwinden, ist bei GNYK offenbar auch eine Geldspritze erforderlich – wie bei vielen Unternehmen, die unter den Folgen der Corona-Krise zu leiden haben. Gegenwärtig würden Gespräche mit dem Gesellschafter, aber auch mit Dritten geführt, heißt es in einer Information an die Belegschaft. Zudem will sich das Management um staatliche Hilfen aus den Corona-Programmen bemühen. Ob GNYK-Eigentümer Iskandar Safa und seine Privinvest-Gruppe Geld im erforderlichen Umfang für Kiel locker machen können oder wollen, ist unklar.Auf der Arbeitnehmerseite herrscht blankes Entsetzen – aber auch Entschlossenheit zum Widerstand: „Wir werden alles tun, damit es nicht zu einem Stellenabbau in dieser Größenordnung kommt“, sagt Stephanie Schmoliner, Chefin der IG Metall Kiel-Neumünster.

Nicht nur in Kiel ist der Schiffbau in Not

Doch an anderen deutschen Schiffbaustandorten sind die Probleme nicht geringer: „Corona ist eine schwere Belastung für die Werften, da schlichtweg keine Aufträge reinkommen“, sagt Reinhard Lüken, Vorsitzender des Verbandes Schiffbau und Meerestechnik (VSM). Der Verband fordert von der Politik flankierende Maßnahmen durch die beschleunigte Vergabe von Aufträgen.

Bei TKMS ist die Lage vergleichsweise entspannt

Direkter Nachbar von GNYK auf dem Gelände am Kieler Ostufer ist Thyssen Krupp Marine Systems (TKMS), wo U-Boote, aber auch Überwasserschiffe gebaut werden. Mit annähernd 3000 Beschäftigten ist TKMS die mit Abstand größte Werft der Region.

Bislang ist das Unternehmen ohne größere Kurzarbeit durch die Corona-Krise gekommen. Die Auftragsbücher sind voll, die Werft arbeitet an zahlreichen U-Boot-Projekten. Man könne aber nicht komplett ausschließen, dass es nicht doch zu Kurzarbeit kommen könnte, ist zu erfahren. Denn die Neubauprojekte sind auch von der Corona-Lage in den jeweiligen Ländern, aus denen U-Boote bestellt werden, abhängig, und ob es dort noch zu weiteren Lockdowns kommen könnte – so wie es jetzt in Israel bevorsteht.

