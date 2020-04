Drohen privaten Nähern nun Abmahnungen?

Kiel

Einer, der den Stein mit ins Rollen brachte, ist der Rechtsanwalt Phil Salewski – gebürtiger Kieler, jetzt bei einer Kanzlei in München. „Das sorglose Anbieten selbstgefertigter Mundschutzmasken ist in rechtlicher Hinsicht bedenklich“, schrieb Salewski in einem Beitrag auf der Webseite seiner Kanzlei.

„So gelten Atemschutzmasken, die der Verhinderung der Verbreitung von Erregern dienen sollen, grundsätzlich als Medizinprodukte im Sinne des Medizinproduktegesetzes (MPG).“ Eine Wirkung gegen ein Virus wie Covid-19 dürfe schlicht nicht behauptet werden.

Irreführung durch Do-it-Yourself-Anbieter?

Selbst hergestellte Masken dürften die medizinischen Anforderungen kaum erfüllen. Do-it-Yourself-Anbieter würden medizinrechtliche Irreführung betreiben und die Produkte gegen das Täuschungsverbot verstoßen. Die Konsequenz: Dies könnte Abmahnungen von findigen Anwälten Tür und Tor öffnen.

Das Echo war riesengroß: Warnungen vor Abmahn-Anwälten, die unbescholtene Näher von Masken verklagen würden, kursierten auf vielen Portalen im Netz. Auch das Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte ( BfArM) warnte davor, die Behelfsmasken als „ Schutzmasken“ anzubieten.

Noch keine Bestätigung über einen Fall

Viele Rechtsanwälte veröffentlichten ihrerseits Warnungen. Und auf Twitter berichtete ein Nutzer von fünf Frauen in Bayern, die bereits abgemahnt worden seien – konnte dann auf Nachfrage aber keinen Beleg dafür liefern.

Bis gestern Abend gab es noch keine Bestätigung für eine tatsächliche Abmahnung in Deutschland. Auch Anwalt Salewski hat noch von keinem Fall gehört. „Da wurde eine Abmahnwelle konstruiert, die es nicht gibt“, sagt er. Anwälte könnten ohnehin selbst nicht abmahnen, dafür sei ein Interesse nötig, etwa von Mitbewerbern oder Verbraucherschutzverbänden.

Die Kanzlei vertritt von Abmahnungen betroffene

„Wir wollten einfach nur unsere Kunden mit dem Beitrag informieren“, sagt der Rechtsanwalt, der sagt, schlicht falsch verstanden worden zu sein. Würde seine Kanzlei solche Abmahnungen übernehmen? „Nein, um Gottes willen. Das verträgt sich überhaupt nicht mit unseren ethischen Ansprüchen, erst recht nicht mitten in der Krise“, stellt er klar.

Die Kanzlei vertrete zudem eher Betroffene von Abmahnungen, betont der gebürtige Kieler, der nach dem Abitur in Schleswig-Holstein in Passau studierte und dann in München blieb, weil ihm „die kosmopolitische Atmosphäre“ gefiele.

Bundesamt empfiehlt Community-Maske

Und was sollen die Masken-Näher jetzt tun? Das Problem kann Salewski zufolge ganz einfach gelöst werden: In Angeboten und Werbung müsse eine unverfängliche Produktbezeichnung gewählt werden, wie etwa „Mundbedeckung“, „Mund- und Nasen-Maske“ oder „Behelfsmaske“.

Das Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte empfiehlt schlicht „Community-Masken“.