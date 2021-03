Kiel

Vor allem die mittelgroßen Betriebe mit 250 bis 499 Beschäftigten gehen voran, dort testen über 66 Prozent, während es bei den größeren (ab 500 Mitarbeiter) 33,3 Prozent sind. Kleinere Firmen mit 20 bis 249 Mitarbeitern sind erst zu 11,9 Prozent dabei, in dieser Gruppe wollen aber knapp 39 Prozent nachlegen.

„Die Ergebnisse überraschen positiv, weil die neue Medizinprodukteverordnung erst seit wenigen Tagen gilt“, sagt Jörg Orlemann, Hauptgeschäftsführer IHK zu Kiel. Unternehmen, die nicht zur kritischen Infrastruktur zählen, ist erst seit Inkrafttreten der Verordnung die Nutzung der Schnelltests gestattet. Orlemann betont, viele Betriebe kämen dem Appell der Politik nach, Kontakte zu reduzieren, indem sie Mitarbeitende ins Homeoffice schickten.

Vor allem in der Gesundheitswirtschaft wird auf Corona getestet

Unter den Branchen sind es vor allem Firmen aus der Gesundheitswirtschaft, die testen, ebenso aus der Reisebranche, dem Großhandel sowie den Finanz- und Versicherungsdienstleistungen.

Orlemann erklärt: „Wieder einmal geht die Wirtschaft also mit gutem Beispiel voran und übernimmt Verantwortung für Beschäftigte und die Gesellschaft.“ Doch er merkt auch an, dass hohe Kosten und fehlende Informationen das Testen noch ausbremsen. Viele weitere Checks könnten nur gelingen, wenn die Beschaffung erleichtert sowie finanziell schwache Wirtschaftsbereiche unterstützt würden.

In kleinen Firmen nur Selbsttests

Manchmal werden es wohl nur Selbsttests sein. „Letztlich prüft jeder Betrieb selbst, zu welcher Form der Testung er organisatorisch, logistisch und wirtschaftlich in der Lage ist“, sagt Ralf Stamer, Präsident der Handwerkskammer SH. In den kleinen Firmen dürften wohl nur Selbsttests zu realisieren sein. „Aber klar ist: In der aktuellen Situation ist jeder Test besser als kein Test.“

Doch die Vehemenz, mit der Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) die Tests von der Wirtschaft einfordert und sie notfalls dazu verpflichten will, stößt auch sauer auf, etwa in der Industrie. So sagt Nico Fickinger, Nordmetall-Hauptgeschäftsführer: „Dieser Minister wird zunehmend übergriffig gegenüber den Unternehmern im Land.“

Vom Vizekanzler einer Bundesregierung, die weder die rasche Versorgung der Bevölkerung mit Impfstoff noch mit Schnelltests sicherstellen könne, brauche die Wirtschaft weder Ermahnungen noch Drohungen. Stattdessen müssten Impfstoffversorgung und Impfpraxis dringend verbessert werden.