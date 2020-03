Die Logistikketten halten dem Corona-Ansturm auf den Lebensmittelhandel stand. Doch das System arbeitet an seinen Grenzen. Um die Topseller wie Toilettenpapier, Brotbackmischungen und Mehl gerecht abgeben zu können, haben die ersten Händler den Verkauf auf haushaltsübliche Mengen begrenzt.

Von Ulrich Metschies