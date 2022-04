Kiel

Die Folgen der Corona-Pandemie sowie steigende Energie- und Lebensmittelpreise bringen immer mehr Haushalte in Zahlungsschwierigkeiten. 2021 mussten in Schleswig-Holstein 3655 Menschen Verbraucherinsolvenz anmelden – fast doppelt so viele wie im Jahr zuvor. Ein Grund für den starken Anstieg sind zwar Nachholeffekte aufgrund einer Insolvenzrechtsreform, doch Experten sehen auch Einkommenseinbußen durch Kurzarbeit oder Jobverlust als Ursache. Vor allem Solo-Selbstständige geraten zunehmend in Not.

Entsprechend dringend ist Hilfe gefragt. „Im vergangenen Jahr ist der Bedarf an Schuldnerberatung im Norden deutlich gestiegen“, meldet die Koordinierungsstelle Schuldnerberatung in Schleswig-Holstein auf Basis einer Umfrage bei den landesweit 36 Beratungsstellen.

Genaue Zahlen liegen noch nicht vor. 2020 hatten knapp 26.800 Menschen die Angebote der Schuldnerberatung in Schleswig-Holstein in Anspruch genommen. Angesichts der steigenden Energiepreise erwarten Verbraucherschützer eine weiter wachsende Zahl an Ratsuchenden. Um die Beratungskapazitäten an den steigenden Bedarf anzupassen, sei eine bessere personelle und finanzielle Ausstattung der Schuldnerberatungen dringend nötig.

Bei vielen Schleswig-Holsteinern ist das Ersparte aufgebraucht

„Die Ergebnisse der Umfrage sind alarmierend“, sagt die Leiterin der Koordinierungsstelle, Sibylle Schwenk. „Im ersten Jahr der Pandemie haben die Menschen, die Einkommenseinbrüche durch fehlende Aufträge und Kurzarbeit erlitten haben, noch versucht durchzuhalten und selbstständig mit ihrer prekären finanziellen Lage zurechtzukommen.“

Als dann jedoch weitere Lockdowns verhängt worden seien, „war bei vielen die Grenze erreicht und das Ersparte aufgebraucht“. In Not gerieten vor allem Solo-Selbstständige aus den Bereichen Tourismus, Gastronomie und körpernahe Dienstleistungen wie zum Beispiel Friseure und Kosmetikerinnen. Zweitgrößte Gruppe in den Schuldnerberatungen sind Menschen in Kurzarbeit.

Corona: Viele Selbstständige verloren plötzlich die Einkommensgrundlage

Durch Corona hatten zahlreiche Selbstständige fast über Nacht ihre Einkommensgrundlage verloren. Die milliardenschweren Coronahilfen kamen nur holprig in Gang und konnten den finanziellen Absturz in vielen Fällen nicht aufhalten. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit hat sich die Zahl der Selbstständigen, die für ihren Lebensunterhalt finanzielle Unterstützung aus der staatlichen Grundsicherung beziehen, versechsfacht.

Nach Angaben Schwenks mussten die Ratsuchenden 2020 im Schnitt 46 Prozent ihres monatlichen Nettoeinkommens für Wohnkosten einschließlich Energie- und Nebenkosten aufbringen. Allgemein gelten 30 Prozent als zumutbar.

„In diesem Jahr bleibt die finanzielle Lage der Verbraucher in Deutschland angespannt“, sagt Frank Schlein, Geschäftsführer der Kreditauskunftei CRIF in Hamburg. Nach einem drastischen Anstieg bei den Privatinsolvenzen 2021 auf bundesweit 109.000 befürchtet er ein ähnlich hohes Niveau auch in diesem Jahr.

Mit 163 Privatinsolvenzen pro 100.000 Einwohner liegt Schleswig-Holstein deutlich über dem Bundesdurchschnitt (131). Dass Personen, die eine Privatinsolvenz anmelden, zwingend hoch verschuldet sein müssen, bezeichnet Schlein als „Irrglauben“. In vielen Fällen liege die Schuldenhöhe unter 10.000 Euro.

