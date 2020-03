In den Supermärkten wird hart gearbeitet: Viele Verbraucher bestellen in der Coronakrise ihre Lebensmittel bei Edeka, Rewe & Co. online. Manchmal fehlen schon die Fahrer. Der Schlemmermarkt in Kiel aber konnte Aushilfen aus den umliegenden Geschäften bekommen, die schließen mussten.