Er soll die Corona-Lasten für Familien abfedern – löst aber nicht nur Freude aus: Bundesweit hat die Auszahlung des Kinderbonus begonnen. Die Große Koalition hatte die milliardenschwere Maßnahme im Rahmen ihres großen Konjunkturpaketes auf den Weg gebracht. Eltern von rund 18 Millionen Kindern erhalten demnach 300 Euro extra – 200 Euro im September, weitere 100 im Oktober.

Rund die Hälfte fließt direkt in den Konsum

In Schleswig-Holstein profitieren nach Angaben der Familienkasse Nord ( Hamburg) 348 600 Eltern oder Elternteile von 575 350 Kindern. Von den landesweit ausgezahlten rund 172 Millionen Euro fließt nach Berechnung des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW/ Köln) rund die Hälfte direkt in den Konsum.

Entscheidend ist die Kindergeldnummer

„Die ersten Zahlungen sind bereits automatisch angewiesen worden“, sagt Knut Böhrnsen, Sprecher der Familienkasse. Entscheidend für den Zeitpunkt ist die Kindergeldnummer: Gestartet wird mit der Endnummer Null, dann geht es weiter bis zur Neun. Ziel sei es, den Familien die ersten 200 Euro bis Ende September zu überwiesen, der zweite Betrag wird nach dem gleichen Muster im Oktober ausgezahlt.

SPD sieht im Bonus ein "ganz wichtiges Zeichen"

Nach Überzeugung von Bundesfinanzminister Olaf Scholz ( SPD) ist der Bonus eine „gute und praktische Hilfe“. Sie komme da an, wo sie wirklich gebraucht werde. Von einem „ganz wichtigen Zeichen“, spricht auch die SPD-Landesvorsitzende und stellvertretende Parteivorsitzende Serpil Midyatli: „In der Corona-Krise unterstützen wir nicht nur Unternehmen, sondern auch Familien.“ Sie hätten durch die Schließung von Kitas und Schulen während des Lockdowns besondere Belastungen ertragen müssen. Da ein großer Teil des Geldes in den Konsum fließe, leiste der Kinderbonus auch ein wichtiger Beitrag zur Erholung der schleswig-holsteinischen Wirtschaft.

FDP spricht von "Mogelpackung"

Aus den Reihen der Freien Demokraten hingegen kommt Kritik: „Der Kinderbonus ist nichts weiter als eine Mogelpackung“, so Christian Dürr, FDP-Fraktionsvize im Bundestag. Fakt ist etwa, dass Gutverdiener und Alleinerziehende unter dem Strich nur eingeschränkt vom Bonus profitieren. Zwar bekommt der alleinerziehende Elternteil, der das Kindergeld erhält, auch den Bonus ausgezahlt. Aber wenn der andere Elternteil Unterhalt zahlt, darf er die Hälfte des Bonus davon abziehen. Der Verbandes alleinerziehender Mütter und Väter kritisiert das. Viele Alleinerziehende hätten Homeoffice und Homeschooling unter einen Hut bringen müssen und sorgten sich um ihre Existenz, sagt die Vorsitzende Daniela Jaspers.

Kinderschutzbund fordert nachhaltige Maßnahmen

Auch beim Kinderschutzbund Schleswig-Holstein hält sich die Freude über die Bonuszahlung in Grenzen: „Eine einmalige Zahlung ist natürlich nicht geeignet, soziale Ungerechtigkeit abzufedern“, sagt die Landesvorsitzende Irene Johns. Um die bestehenden Probleme – etwa in Sachen Bildungsgerechtigkeit – zu lösen, müssten nachhaltige Maßnahmen ergriffen werden: „Längst überfällig ist eine Reform des Familienleistungsausgleichs und die Einführung einer Kindergrundsicherung.“ Zu bedenken sei auch, dass die Schließung von Kitas und Schulen verhindert habe, dass sozial schwächere Familien von den Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets profitieren konnten, insbesondere vom Angebot eins kostenfreien Mittagessens.

Kieler Institut: Kaufkraft ist nicht das Problem

Kritisch sehen die Ökonomen am Kieler Institut für Weltwirtschaft ( IfW) die Teile des Corona-Hilfspakets, die vor allem den Konsum ankurbeln sollen – wie schon die Mehrwertsteuersenkung oder eben jetzt den Kinderbonus. „In dieser Krise ist das größte Problem nicht, dass die Massenkaufkraft gelitten hätte und deshalb weniger konsumiert würde“, sagt Stefan Kooths, Prognosechef am IfW. „Vielmehr legen die Menschen das Geld auf die hohe Kante, weil sie zum Beispiel nicht wie sonst in Urlaub reisen können oder keine Lust auf Einkaufsbummel und Gedränge in Läden oder Fußgängerzonen haben.“ Zur Stabilisierung der Konjunktur in Deutschland werde der Kinderbonus deshalb kaum beitragen, und es wäre sinnvoller gewesen, das Geld für andere Maßnahmen auszugeben, wie zum Beispiel die Stärkung des Eigenkapitals besonders betroffener Unternehmen.

Immerhin, so das Urteil der Wissenschaftler am IfW, sei der Bonus so ausgestaltet, dass er mit dem Kinderfreibetrag verrechnet werde – so dass vor allem Niedrigverdiener profitieren. Diese müssten tendenziell einen größeren Teil ihres Einkommens für den Konsum ausgeben als Besserverdienende.

Kinderbonus wird automatisch ausgezahlt Der Kinderbonus muss nicht beantragt werden; ausgezahlt wird er automatisch. Voraussetzung: Ein Kind muss mindestens einen Monat im Jahr 2020 Kindergeld bezogen haben. Der Bonus wird aber nicht zusammen mit dem Kindergeld ausgezahlt, sondern als eigene Zahlung. Wann es konkret zur Auszahlung kommt, hängt von der Endziffer der Kindergeldnummer ab. Ist das eine Null, gehört man zu den ersten, der Rest folgt nach und nach. Auch wenn ein Kind erst im Dezember zur Welt kommt, gibt es den Kinderbonus. Gezahlt wird auch, wenn im September kein Anspruch mehr auf Kindergeld besteht, etwa weil das Kind seine Ausbildung im Juli abgeschlossen hat. Wichtig: Der Bonus wird bei der Steuer wie auch das Kindergeld mit dem Kinderfreibetrag verrechnet. Je höher das Einkommen, desto weniger bleibt davon, abhängig von Einkommenshöhe und Familienkonstellation. Acht von zehn anspruchsberechtigten Familien sollen aber voll profitieren.

