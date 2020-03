Nord-Wirtschaft sieht sich benachteiligt

Kiel

Es muss schon einiges passieren, bis man einen Brief an den Ministerpräsidenten schreibt. Und das ist bei Annette Savinsky passiert: Als die Unternehmerin bei ihrer Hausbank nach einem Zuschuss fragte, um die Corona-Folgen abfangen zu können, hieß die Antwort, mit den mehr als 30 Beschäftigten falle ihr Betrieb bei der Förderung „leider aus dem Rahmen“. Tatsache ist: Zuschüsse gibt es in Schleswig-Holstein nur für Firmen mit bis zu zehn Arbeitsplätzen. Andere Länder, wie etwa Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg oder Hamburg, sind da großzügiger: Sie springen mit eigenen Mitteln ein, wenn das Bundesprogramm nicht greift.

NRW und andere legen kräftig was drauf

Annette Savinsky ist fassungslos. Sie kann nicht nachvollziehen, dass eine Kollegin in NRW mit ähnlich vielen Beschäftigten eine Finanzspritze von 25.000 Euro bekommt – geschenkt, wohlgemerkt, nicht als Kredit. Also schrieb die 49-Jährige an Daniel Günther, schilderte dem Ministerpräsidenten, dass sie vor fünf Jahren in Halstenbek ( Kreis Pinneberg) den Haushalts- und Betreuungsservice „Daymaker“ gegründet hat – nein, nicht gegründet, sondern „im Schweiße meines Angesichts neben der Erziehung zweier Kinder aus dem Boden gestampft“.

Mit Corona brach der Umsatz weg

Daymaker betreut im Auftrag der Pflegekassen alte Menschen, damit sie länger in ihren eigenen vier Wänden bleiben können. Doch mit dem Ausbruch der Corona-Krise brach der Umsatz weg, weil viele Kunden aus Angst vor Ansteckung ihre Termine absagten. Und nun soll es im Mittelstandsland Schleswig-Holstein keine Hilfe geben? „Ist das gerecht?“ , fragt Annette Savinsky. Sie kann es nicht verstehen, dass Schleswig-Holstein 300 Millionen Euro locker macht, um die notleidende Tourismusbranche mit extrem günstigen Krediten über Wasser zu halten: „Warum konzentriert man sich in SH auf die Hotellerie? Haben die mehr Daseinsberechtigung als wir?“

Schlechte Karten auch für viele Gründer

Das Land hat schnelle Hilfen versprochen. Doch auch Judith Bohn fühlt sich vom Land allein gelassen. Sie fällt nicht durch den Rost, weil sie zu viele Mitarbeiter hat, sondern weil ihr Betrieb erst Anfang März an den Start gegangen ist – und damit voll in die Corona-Falle lief. Die 37-Jährige gründete in Schwentinental ein Hörsystem-Studio, das zwar geöffnet haben darf, aufgrund der großen Verunsicherung unter den vorwiegend älteren Kunden derzeit jedoch so gut wie ausgestorben ist. Judith Bohn erkundigte sich über ihren Steuerberater, ob sie Soforthilfen bekommen könne. Die Antwort lautet Nein, denn um in das Zuschussprogramm zu kommen, hätte ihr Unternehmen vor Dezember 2019 den Betrieb aufnehmen müssen. Und Hilfskredite sind in ihrer Situation als Jungunternehmerin mit vier Kindern keine Lösung: „Weitere Schulden zu machen und somit unser Haus und unser gesamtes Leben zu gefährden, kann doch nicht der Plan sein.“

Auch MyBoo kritisiert fehlende Unterstützung

„Aktuell gibt es aus unserer Sicht in Schleswig-Holstein keine ausreichende Unterstützung für Unternehmen mit mehr als zehn Mitarbeitern“, sagt Maximilian Schay vom Kieler Fahrrad-Hersteller MyBoo. Direkte Zuschüsse wären „enorm wichtig“, da sie Liquidität brächten, ohne das Problem in die Zukunft zu verschieben. MyBoo mit seinen gut 40 Beschäftigten leidet vor allem unter Auftragsstornierungen aus der Touristik-Branche. „Wenn die Maßnahmen gegen das Virus tatsächlich nur bis zum 19. April gehen, werden sowohl wir als auch viele andere Unternehmen das abfedern können“, sagt Schay. Bei längerfristigen Maßnahmen werde es für viele Unternehmen „sehr schwierig“.

IHK fordert Nachbesserungen

Auch die IHK Schleswig-Holstein spricht von erheblichen Förderlücken, und fordert das Land zu Nachbesserungen auf. Hauptgeschäftsführer Björn Ipsen sieht zusätzlichen Unterstützungsbedarf vor allem für Unternehmen zwischen elf und 50 Beschäftigten. „Im Vergleich mit den norddeutschen Ländern sind die schleswig-holsteinischen Betriebe dieser Größenordnung derzeit die Leidtragenden“, so Ipsen.

Land will Förderrahmen nicht erweitern

Mit knappen Mitteln möglichst vielen Firmen helfen – von diesem Ziel lässt sich das Kieler Wirtschaftsministerium leiten. „Im Gegensatz zu anderen Bundesländern ist unsere Wirtschaftsstruktur sehr kleinteilig“, sagt Minister Bernd Buchholz ( FDP). Rund 88 Prozent aller 123 000 Unternehmen im Land hätten weniger als zehn Beschäftigte. Es sei keinesfalls sicher, dass die Bundesmittel für die 88 Prozent reichten: „Deshalb wäre es jetzt wenig sinnvoll, den Förderrahmen zu erweitern.“ Bei dem Zuschuss-Programm handelt es sich um einmalige Leistungen von bis zu 15000 Euro für Betriebe mit maximal zehn Vollzeitbeschäftigten. Finanziert wird dieser Zuschuss aus einem Topf des Bundes mit 50 Milliarden Euro. Das Geld wird bei der Investitionsbank beantragt und von dort auch direkt ausgezahlt. Zusätzlich setzt Schleswig-Holstein 100 Millionen Euro Landesgeld ein, um „Unwuchten“ in diesem Programm zu glätten und Härtefälle abzufedern.

Den Weg zu Wirtschaftshilfen weist unser Portal #SHbleibtstark