Ein Unternehmer aus Pinneberg soll den Staat im großen Stil um Corona-Soforthilfen und Kurzarbeitergeld betrogen haben. Dies berichtet das Hauptzollamt Itzehohe am Montag. Deren Finanzkontrolle Schwarzarbeit habe unter Leitung der Staatsanwaltschaft Lübeck den organisierten Betrug aufgedeckt, bei dem es um einen Schaden in Höhe von 15 Millionen Euro geht.

Der Mann aus Pinneberg, dem der Betrug zur Last gelegt wird, hat eine Beratungsfirma in Hamburg. Der Zoll und die Steuerfahndung Kiel kamen ihm auf die Schliche; er gilt als "dringend tatverdächtig". Mit Sozialversicherungsdaten von Menschen aus ganz Deutschland, an die er im Rahmen seiner Beratertätigkeit kam, machte er sich dem Zoll zufolge ans Werk.

Betrug mit Corona-Soforthilfen: Mann aus Pinneberg sitzt in der JVA Lübeck ein

Er habe in mindestens 90 Fällen Kurzarbeitergeld und Corona-Soforthilfen beantragt. Doch den Ämtern fiel die Vorgehensweise auf. Der Verdacht war so erdrückend, dass der Pinneberger bereits am 4. Juli festgenommen wurde. Seither sitzt er wegen des "dringenden Verdachts des Betruges im besonders schweren Fall und des Haftgrundes der Wiederholungsgefahr" in der Untersuchungshaft der JVA Lübeck ein. Dort schweigt er zu den Vorwürfen.

Doch laut Zoll wurden zahlreiche Beweismittel sichergestellt, als die Beamten noch am 4. Juli anrückten und seine Wohn- wie auch seine Geschäftsräume untersuchten. "Deren erste Sichtung erhärtete den Verdacht gegen den Beschuldigten und lieferte Hinweise auf weitere bislang noch unbekannte Verdachtsfälle, die nach derzeitigem Ermittlungsstand weitere Bundesländer betreffen", teilt der Zoll mit.

7,6 Millionen wurden noch nicht ausgezahlt

Die Mittel, die der Mann erbeutete, sollen an die Staatskasse zurückfließen, so der Zoll weiter. 7,4 Millionen Euro zu Unrecht gezahltes Kurzarbeitergeld und Corona-Soforthilfen sind darunter, weitere 7,6 Millionen Euro wurden noch nicht ausgezahlt, weil die Agentur für Arbeit nach den Ermittlungen die Freigabe verhinderte.

Die Staatsanwaltschaft Lübeck hat dazu einen Vermögensarrest gegen den Pinneberger, aber auch gegen 22 weitere Beteiligte erwirkt. Während der Durchsuchung konnte bereits ein Betrag in Höhe von 84.000 Euro im Wohnhaus des mutmaßlichen Haupttäters arrestiert werden.

Es kam zu einer weiteren Durchsuchung

Offenbar kam es aber auch nach der Festnahme noch zu "Verdunkelungshandlungen", wie der Zoll berichtet – offenbar durch Komplizen. Deshalb gab es am 21. Juli 2020 weitere Durchsuchungen, bei denen weitere Teile der Beute, nämlich knapp 120.000 Euro, gesichert werden konnten.

"Der Zoll und die Bundesagentur für Arbeit haben in diesem Fall eng zusammengearbeitet und sich gegenseitig intensiv unterstützt", sagt Francesca Ramus, die Leiterin des Hauptzollamtes Itzehoe. "Wir werden dies auch weiterhin tun und stehen bereits in kontinuierlichem Austausch, um gemeinsam weiteren möglichen Missbrauch zu bekämpfen."

