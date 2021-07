Kiel

Nach dem großen Corona-Einbruch 2020 fassen viele Unternehmen Fuß und bieten auch wieder mehr Ausbildungsplätze an. Das ist die eine – die positive – Seite der Medaille. Die negative: Junge Menschen hatten unter Pandemiebedingungen deutlich weniger Chancen, mögliche Berufe einmal hautnah zu erleben, zum Beispiel bei einem betrieblichen Praktikum. Möglichkeiten zum Hineinschnuppern wurden abgesagt oder ins Netz verlegt. Gerade für das Handwerk ist das eine schwache Alternative.

Viele drehen erstmal eine Warteschleife

Statt jetzt in eine Ausbildung einzusteigen, setzten viele potenzielle Bewerberinnen und Bewerber auf die Warteschleife, gehen lieber erstmal jobben, machen ein freiwilliges soziales Jahr oder fangen ein Studium an. Das ist alles nicht schlecht, nur spitzt sich dadurch die Lage vieler Betriebe zu, die schon vor Corona große Probleme hatten, ihre Ausbildungsstellen zu besetzen.

Lesen Sie auch Bei Unklarheiten zum Vertrag sofort nachfragen

„Uns war es in den Jahren vor Corona durch intensive Bemühungen gelungen, die Ausbildungszahlen stabil zu halten und sogar leicht zu steigern“, sagt Andreas Katschke, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Lübeck. Diese erfreuliche Entwicklung wurde durch die Pandemie jäh gestoppt. Ende Juni kamen landesweit auf 8064 offene Lehrstellen nur 5370 unversorgte Bewerberinnen und Bewerber – das sind noch einmal über 17 Prozent weniger als vor einem Jahr.

Kammern und Arbeitsagenturen werden nicht müde, an die jungen Leute zu appellieren, ihre Berufswahl nicht auf die lange Bank zu schieben. „Viele Jugendliche und auch ihre Eltern waren oder sind verunsichert“, sagt Margit Haupt-Koopmann, Direktionschefin Nord der Bundesagentur für Arbeit. Sie will vor allem Mut machen: „Es gibt angesichts des großen Angebots an interessanten Stellen keinen Grund, den Start in eine Ausbildung auf das nächste Jahr zu verschieben.“

Eine schwungvolle Wende sieht anders aus

Immerhin: Die IHK Kiel sieht bei den bisher abgeschlossenen Ausbildungsverträgen einen „spürbaren Aufwärtstrend“ gegenüber dem ersten Corona-Jahr. Im Kammerbezirk gab es zum Stichtag 30. Juni 2152 neu eingetragene Ausbildungen – ein Plus von rund neun Prozent gegenüber dem Vorjahr. Zum Vergleich: Im Januar lag das Minus im Vorjahresvergleich noch bei mehr als fünf Prozent. „Doch von einer schwungvollen Wende kann noch nicht wirklich die Rede sein“, sagt IHK-Sprecher Karsten von Borstel: „Vom Vor-Corona-Niveau sind wir noch entfernt.“

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Üblicherweise startet das Ausbildungsjahr am 1. August oder am 1. September. Doch auch danach ist es nicht zu spät. Noch, das sagen alle Akteure, gebe es viel Bewegung. „Wir gehen davon aus, dass wir im Sommer weitere Aufholeffekte auf dem Ausbildungsmarkt sehen werden“, so von Borstel. Dabei gebe es attraktive und zukunftsträchtige Angebote in vielen Branchen und Berufen zu ergattern „und keineswegs nur Restposten“.

Die regionalen Unterschiede sind erheblich

Deutliche Rückgänge bei der Zahl der Ausbildungsverhältnisse sieht die IHK Kiel etwa im Fahrzeugbau und bei den Post-, Kurier- und Expressdiensten. Deutliche Zuwächse verzeichnet dagegen der Handel. „Wir sehen erfreulicherweise steigende Zahlen in den besonders von Corona-Schließungen betroffenen Branchen wie der Beherbergung und der Gastronomie“, sagt der IHK-Sprecher. Doch die regionalen Unterschiede sind groß: Während in den touristischen Zentren und in Küstenregionen die Zahl der Ausbildungsverhältnisse anzieht, hinken viele ländliche Regionen noch hinterher.

Die Kammern und ihre Partner trommeln derzeit auf allen Kanälen für die Ausbildung als praxisnahen Einstieg ins Berufsleben und versuchen mit gezielten Vermittlungsaktionen das Blatt noch weiter zu wenden. Dabei sprechen sie auch gezielt die Eltern an, die bei der Berufsorientierung eine wichtige Rolle spielen.