Mehr als 40 Milliarden Euro seien kritisch zu sehen, warnen die Kieler Forscher in einer am Freitag veröffentlichten Analyse.

Förderung der E-Mobilität benachteiligt Alternativen

Nach Berechnungen des IfW treiben die Maßnahmen die staatlichen Subventionen in Deutschland auf einen Schlag um über 72 Milliarden Euro nach oben. Rund 4,4 Milliarden Euro des Gesamtpakets, so die Ökonomen, seien als „gesamtwirtschaftlich schädlich“ einzustufen und sollten ersatzlos gestrichen werden. Kein gutes Haar lassen die Wissenschaftler an der Förderung für E-Autos.

Hier stieg die Kaufprämie von 4000 auf 6000 Euro, Fahrzeughersteller und Zulieferer bekommen zudem Bonuszahlungen für Zukunftsinvestitionen. „Mit dieser einseitigen und massiven Förderung der Elektromobilität benachteiligt der Staat alternative Antriebskonzepte, die sich möglicherweise später als vorteilhafter erweisen“, warnt Claus-Friedrich Laaser, einer der Autoren der Analyse.

Anti-Corona-Subventionen widersprüchlich

Als „widersprüchlich und damit ineffizient“ bewertet das IfW fast 15 Milliarden Euro der Anti-Corona-Subventionen, und zwar die Senkung der EEG-Umlage für die Einspeisung von Öko-Energie, Finanzhilfen für den Erhalt der Wälder, die Modernisierung der Flugzeugflotten und das CO2-Gebäudesanierungsprogramm. „Problematisch ist hier nicht das Ziel der Klimaschutzmaßnahmen, sondern deren Ausgestaltung“, so Laaser. Die Förderung einzelner Technologien oder Verhaltensweisen sei nicht effizient: „Sehr viel zielführender und kostengünstiger wäre ein einheitlicher CO2-Preis über alle Sektoren hinweg.“

Subventionen in Höhe von mehr als 20 Milliarden Euro sieht das IfW als problematisch an. Dies betrifft etwa die Nationale Wasserstoffstrategie im Volumen von sieben Milliarden Euro. Laaser: „Vorzuziehen wäre aus gesamtwirtschaftlicher Sicht eine komplett technologieoffene Förderung.“

Bundesfinanzministerium weist Kritik zurück

Das Bundesfinanzministerium lässt die Kritik an sich abprallen: „Das Konjunkturprogramm enthält neben einem Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket ein umfassendes Zukunftspaket im Volumen von 50 Milliarden Euro“, heißt es aus Berlin. Dieses solle dafür sorgen, dass die Modernisierung des Landes vorangetrieben wird und Deutschland gestärkt aus der Krise hervorgehe. Die staatlichen Ausgaben setzten in den großen Transformationsprozessen - Digitalisierung und Begrenzung des Klimawandels - „wichtige Anreize für Unternehmen, sich an der Entwicklung neuer Technologien zu beteiligen.“