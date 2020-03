Corona-Krise: Ausländische Speditionen dürfen Transporte übernehmen

Kiel

Das Wirtschaftsministerium in Kiel berichtet, dass der Bund die zuständigen Behörden gebeten hat, bis zum 30. September 2020 Verstöße gegen die "Kabotagevorschriften" nicht mehr zu ahnden. "Dies gilt für Lebensmittel, Futtermittel etc., medizinische Versorgung und Treibstoffe", heißt es weiter. Die Maßnahme solle zur "Sicherstellung der flächendeckende Versorgung in der aktuellen Situation aufgrund von Corona" beitragen.

Damit fällt mitten in der Corona-Krise zumindest bis zum Herbst das Kabotageverbot in Teilen. Damit sollte bislang in der EU das inländische Transportgewerbe vor billiger ausländischer Konkurrenz geschützt werden. So ist in Deutschland nur erlaubt, dass eine ausländische Spedition drei Fahrten innerhalb von sieben Tagen im Inland ausführen darf. Zuwiderhandlungen werden als Ordnungswidrigkeit mit Bußgeldern bestraft.

Speditionen in Deutschland sind skeptisch

Dass dieses Verbot jetzt eingeschränkt wird, sorgt für Unruhe im Transportgewerbe auch in Schleswig-Holstein. Die Lage bei den Unternehmen ist zweigeteilt, einige haben in der Krise mehr Volumen, wenn sie etwa Lebensmittel transportieren, andere müssen mit Rückgängen umgehen, etwa, weil sie für den jetzt geschlossenen Einzelhandel geliefert haben, wie der Unternehmensverband Logistik berichtet.

"Das Frachtvolumen ist ohnehin rückläufig", sagt Christian Carstensen von der Spedition Carstensen aus Flensburg. "Das könnte jetzt den deutschen Unternehmen Fracht wegnehmen." Immerhin gelte die Lockerung nicht für alle Güterarten, sondern sei beschränkt.

