Ein Drittel spürt finanzielle Einbußen

Kiel

Die Konsumlaune ist mau, die Einkaufszentren und Innenstädte schwach besucht. Kein Wunder: 35 Prozent der Verbraucher in Schleswig-Holstein sind von Einbußen betroffen, wie eine neue Studie der Wirtschaftsauskunftei Creditreform zeigt. Von ihnen müssen 16,7 Prozent verkraften, dass ihre Einbußen zwischen zehn und 30 Prozent liegen. „Das macht schon erheblich etwas aus“, sagt Patrik-Ludwig Hantzsch, Chefvolkswirt von Creditreform.

Noch dramatischer ist die Lage aber im benachbarten Hamburg: Dort sind sogar 42 Prozent der Verbraucher laut Studie von Einkommenseinbußen betroffen und 23,1 Prozent müssen Einbußen zwischen zehn und 30 Prozent hinnehmen. Für die repräsentative Umfrage wurden 1001 Verbraucher in ganz Deutschland befragt. Der Anteil des „Typ 1“, das sind Menschen, die bis zu zehn Prozent Einbußen verkraften müssen, liegt in Schleswig-Holstein bei 75 und in Hamburg bei 69,2 Prozent.

Anzeige

Insolvenzen dürften zunehmen

Was aber noch schwerer wiegen könnte: Die Zahl der Privatinsolvenzen dürfte in den kommenden Monaten zunehmen, da sind sich die beiden großen Wirtschaftsauskunfteien einig. „Wir befürchten im Herbst eine Überschuldungswelle“, sagt Hantzsch. „Die Pflicht eine Unternehmensinsolvenz anzuzeigen, ist bis September ausgesetzt. Viele Firmen halten sich noch notdürftig über Wasser. Wenn die ausläuft, wird es zu Pleiten kommen – und dem Verlust an Arbeitsplätzen.“

Weitere KN+ Artikel

Bislang gab es auch bei der Überschuldung ein Nord-Süd-Gefälle, doch welche Auswirkungen die Krise etwa auf die starke Automobilindustrie in Deutschland habe, lasse sich noch gar nicht voraussagen. Die Hauptgründe für Überschuldung sind laut Creditreform Krankheit und Suchtverhalten und damit einhergehend Arbeitslosigkeit.

„Gerade in den Dienstleistungen, in der Gastronomie und im Tourismus sind die Menschen jetzt von Arbeitslosigkeit bedroht“, sagt Hatzsch, der von einem „Pulverfass“ spricht, von dem man nicht genau wisse, wann es hochgeht.

Szenarien auf Basis der Finanzkrise

„Ja, wir erwarten steigende Zahlen auch für Hamburg und Schleswig-Holstein“, sagt Frank Schlein, Chef der Auskunftei Crif Bürgel. Wie stark dieser Anstieg ausfallen wird, sei noch nicht absehbar – schließlich gebe es keine vergleichbaren Fälle. Criff Bürgel rechnet mit Szenarien auf Basis der Finanzkrise 2008: Ende des Jahres 2020 könnte danach die Zahl der Privatinsolvenzen bis auf 100.000 in Deutschland wachsen, nachdem die Zahl jahrelang zurückgegangen war (2019: 86 838).

„Wenn die Arbeitslosigkeit ansteigt, wird es wieder mehr Insolvenzen geben“, sagt Schlein, denn bei weiterhin hohen Kosten verfügen Betroffene dann über weniger Geld. Aber auch der starke Anstieg von Kurzarbeit werde die Zahl der Privatinsolvenzen erhöhen. Schlein: „Die Menschen werden dadurch weniger Geld in der Tasche haben, um ihren Verpflichtungen wie Kreditzahlungen, Mieten oder Finanzierungen nachzukommen.“

Viele Privatinsolvenzen im Norden

Ein Faktor kommt hinzu: Gerade in Schleswig-Holstein sind die Menschen von Privatinsolvenzen häufiger betroffen als in anderen Bundesländern. Laut dem Criff Bürgel „Schuldenbarometer“ gab es im Norden Ende des Jahres 140 Privatinsolvenzen je 100.000 Einwohner, der dritthöchste Wert in Deutschland, während es in Hamburg „nur“ 137, in Bayern gar nur 67 waren.

Für die 6,8 Millionen Deutschen, die jetzt schon als „überschuldet“ gelten, sind die Aussichten nicht gut: „Für viele dieser Personen kann ein Schock auf der Einkommensseite für ein erhöhtes Risiko einer Privatinsolvenz sorgen. Hinzu kommt, dass Soloselbstständige und Honorarkräfte aus unterschiedlichsten Branchen von einem Tag auf den anderen ihr komplettes Einkommen verloren haben.“ Criff Bürgel rechnet damit, dass auch die Banken mit höheren Ausfällen als bisher rechnen müssen.

Kreditinstitute merken noch keine Auswirkungen

Bislang spiegelt sich das bei den Kreditinstituten in der Region nicht wider. „Noch können wir keine Auffälligkeiten feststellen und erwarten das auch nicht“, sagt André Santen, Sprecher der Förde Sparkasse. Auch die Kieler Volksbank berichtet, momentan gebe es nur ein „moderat erhöhtes Niveau“ von Beratungen zu Tilgungs-Aussetzungen und ähnlichen Möglichkeiten wegen finanzieller Engpässe im Zuge der Krise, wie Sebastian Heinz, Leiter Vertrieb, erklärt.

Er betont: „In unserer Kundschaft sehen wir dieses Risiko nur sehr begrenzt, da wir Kreditvergaben stets auch auf die zukünftige Tragfähigkeit prüfen.“ Ebenso meldet die Verbraucherzentrale bislang nur einen leichten Anstieg bei den Beratungen. Die Wirtschaftsauskunfteien raten dennoch zur Vorsicht. Hantzsch: „Irgendwann ist die asphaltierte Straße zu Ende.“