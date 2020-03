Corona-Krise: Große Ketten zahlen keine Miete mehr

Kiel

H&M hat Filialen in der Kieler Innenstadt und im Citti-Park sowie an zehn weiteren Standorten in Schleswig-Holstein; Deichmann betreibt 22 Filialen im Norden. Das Unternehmen habe die Vermieter bereits in der vergangenen Woche über diesen Schritt informiert, sagte eine H&M-Sprecherin. Man stellte alle Unternehmensaktivitäten mit „dem Ziel der Kosten- und Risikominimierung“ auf den Prüfstand, hoffe aber eine „für beide Seiten akzeptable Lösung“ zu finden.

Keine Kündigung bei Mietschulden

Teil des Krisenpakets der Bundesregierung ist die Regelung, dass Mietern nicht mehr gekündigt werden soll, wenn sie in Folge der Corona-Krise in Zahlungsnot kommen. Entsprechende Mietschulden aus dem Zeitraum vom 1. April bis 30. September 2020 sollen demnach nicht zur Kündigung führen. Grundsätzlich besteht die Pflicht zur Mietzahlung aber natürlich weiter.

Dabei spielen vor allem Großunternehmen ihre Marktmacht aus. Auch C&A und die Discount-Kette Tedi wollen für ihre geschlossenen Geschäfte keine Mieten mehr leisten, wie das Wirtschaftsmagazin „Capital“ berichtet. Ein Sprecher von C&A wollte dies so jedoch nicht bestätigen und sagte: „Wir stehen mit unseren Vermietern in Kontakt, um Lösungen zu finden.“ C&A betreibt 17 Filialen in Schleswig-Holstein, Tedi Dutzende kleinere Geschäfte. Auch eine Sprecherin der Parfümerie-Kette Douglas sagte, man befinde sich in Gesprächen, um Mieten auszusetzen oder zu stunden.

Umsätze gehen massiv zurück

Die Corona-Krise nagt aber auch am Umsatz anderer großer Ketten, ohne dass diese ihre Zahlungen einstellen. „Wir befinden uns in außerordentlich schwierigen Zeiten, und wie viele Einzelhändler sehen wir uns genau Optionen an, um die Auswirkungen des Covid-19-Ausbruchs auf unsere Verkäufe abzumildern“, sagt ein Sprecher von Primark. „Da sämtliche unserer Stores auf absehbare Zeit geschlossen sind, bitten wir unsere Vermieter, uns bei der Vereinbarung von Bedingungen zu unterstützen, durch die einige dieser Auswirkungen abgemildert werden können.“

Anderer Weg der regionalen Betriebe

Regionale Betriebe mit vielen Filialen schließen einen harten Schnitt offenbar aus. „Wir erfüllen trotz der Geschäftseinschränkungen nach wie vor unsere Verpflichtungen gegenüber unseren Vermietern“, sagt Jens-Dieter Zühlsdorf von Steiskal. „Eine Stundung ist zum aktuellem Zeitpunkt nicht vorgesehen.“ Ähnlich äußert sich die Bäckerei Günther: „Da unsere Filialen unterschiedlich stark von Umsatzausfällen betroffen sind, lässt sich hier keine pauschale Aussage treffen“, sagt Moritz Günther. Man vereinbare individuelle Lösungen. „Manche Vermieter kommen von sich aus auf uns zu und bieten uns proaktiv Mietreduzierungen an.“ Drogeriemärkte wie Rossmann, die weiter geöffnet haben, planen keine Stundung der Mietzahlungen.

„Die Krise auf dem Rücken der Vermieter auszutragen, ist nicht in Ordnung, die müssen ja auch ihre Kosten tragen“, sagt Alexander Blažek, Vorstand des Grundeigentümerverbandes Haus und Grund. Die rechtliche Lage sei einigermaßen unklar. Auch wenn Firmen wie Adidas sagten, sie könnten die Geschäftsräume nicht mehr nutzen, liege das Risiko doch beim Mieter.

„Wir haben schon einige Anfragen von Vermietern zu Geschäftsinhabern bekommen. Viele treffen sich und finden eine Lösung.“ Blažek appelliert an die Mieter, das Gespräch zu suchen. „Man sollte doch nicht unnötig einen Rechtsstreit beginnen und die Gerichte bemühen.“ Wenn sich ein großer Filialist mit dem Betreiber eines Einkaufszentrums auseinandersetze, dann seien beide auf Augenhöhe – bei kleineren Betrieben sei die Lage doch völlig anders.

Die IHK setzt auf den Dialog

Bei der IHK zu Kiel wird das Thema Miete regelmäßig in den Beratungen angesprochen, wie Julia Körner, stellvertretende Hauptgeschäftsführerin, sagt. Unternehmer könnten über befristete Anpassungen von Mietverhältnissen sprechen und sich gütlich einigen. „Eine rechtliche Grundlage beispielsweise für Stundungen gibt es aber nicht“, betont Körner. Die Bundesregierung plane einen Krisenfonds für Härten im Immobilienbereich; die IHK setzte sich dafür ein, dabei auch gewerbliche Vermietungen zu berücksichtigen. Körner: „Unsere vor allem kleinen und mittelständischen Betriebe sind auch gar nicht in der Lage, in der Sache so breitschultrig aufzutreten wie Unternehmen wie Adidas, H&M und Co. und scheuen die rechtliche Auseinandersetzung.“

Wirtschaftsminister Buchholz ( FDP) zeigt sich wenig begeistert von den Möglichkeiten der Mietstundung – schließlich hätten diese Auswirkungen auf den gesamten Wirtschaftskreislauf. Gleichwohl habe der Bundestag den Rahmen beschlossen – das Land hätte den Vermittlungsausschuss anrufen können, aber das ist in der Krise keine Möglichkeit. Buchholz: „Der Staat hätte aber andere Möglichkeiten gehabt dafür zu sorgen, dass die Mieten bedient werden könnten.“

