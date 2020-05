Die Lage im Schiffbau an der deutschen Küste ist mitten in der Corona-Krise dramatisch: Bereits 7000 von 18.000 Beschäftigten sind in Kurzarbeit, wie die IG Metall Küste berichtet. Doch neben viel Schatten gibt es auch Licht: Auf den beiden großen Kieler Werften geht die Arbeit weiter.