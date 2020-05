Mehr Mieter bekommen Zahlungsprobleme

Kiel

Zwölf Prozent der Mieter haben jetzt schon Zahlungsprobleme. Ihre Zahl könnte infolge der Corona-Krise auf fast ein Viertel (23 Prozent) steigen, wie die großen Wohnungsgesellschaften schätzen.

Diese Daten hat Jan Brauer erhoben, Geschäftsführer der Softwarefirma Immosolve aus Bad Bramstedt, der seine Kunden befragt hat. 100 Wohnungsunternehmen lieferten ihre Einschätzung, wie Brauer berichtet.

Viele verzichten auf Räumungen

Doch so alarmierend die Daten sind, so scheint sich die Wohnungswirtschaft der Erhebung zufolge kulant zu zeigen: 80 Prozent der Vermieter stunden Mietzahlungen, wie die Firmen angaben. Rund die Hälfte der Unternehmen verschiebt Ein- und Auszugstermine auf Mieterwunsch und verzichtet in der aktuellen Lage auch auf Räumungen.

Natürlich ist sich Brauer bewusst, dass die Umfrageergebnisse nur einen Teil des Marktes widerspiegeln: „Das sind alles Unternehmen, die mehr als 1000 Wohnungen verwalten“, erklärt er. Kleinere Vermieter kämen darin nicht vor. Doch die zwölf Prozent, die jetzt schon Schwierigkeiten haben, ziehen sich durch alle Größenklassen der befragten Unternehmen, wie er ergänzt.

Die sozialen Sicherungen greifen

Der Grundeigentümerverband Haus und Grund berichtet, dass fünf bis sechs Prozent der Mieter in einer jüngeren Umfrage angeben hatten, Zahlungsschwierigkeiten zu haben. „Wir spüren das in der Rechtsberatung hier in Kiel aber nicht so“, sagt Vorstandsvorsitzender Alexander Blažek. „Dort ist die Corona-Krise noch kein so großes Thema.

Die Mieter sind offenbar noch in der Lage, Ausfälle zu kompensieren. Oder es seien die sozialen Sicherungssysteme, die helfen. Blažek appelliert, dass Hilfeleistungen wie Wohngeld bei den Behörden digital beantragt werden können, damit die Bearbeitungsdauer sinkt.

Niemand müsse Angst um seine Wohnung haben

Dass die sozialen Sicherungssysteme greifen, davon ist auch Andreas Breitner, Direktor des Verbands norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW), überzeugt. „Die Krise ist im Gegensatz zur Gewerbevermietung auf dem Wohnungsmarkt noch nicht angekommen. Ein Glück“, sagt er.

Die Zahl der Menschen, die nachweislich wegen der Corona-Pandemie Probleme mit ihrer Wohnungsmiete bekämen, sei überschaubar, dies sei ein Erfolg der Sozialleistungen wie Wohngeld und Grundsicherung. „Niemand muss Angst um seine Wohnung haben“, meint Breitner. Wenn es „einmal klemme“, finde man fast immer einen für beide Seiten gangbaren Weg.

Ganz so optimistisch ist der Mieterbund nicht: „Auch wir gehen davon aus, dass die Zahl der Mieter, die ihre Miete coronabedingt in den nächsten Wochen nicht mehr zahlen können, signifikant steigen wird. Dies bestätigt auch eine aktuelle Umfrage bei unseren mehr als 300 örtlichen Mietervereinen“, sagt Sprecherin Jutta Hartmann. Die Anfragen von Mietern nähmen zu, die sich wegen Problemen mit ihrer Mietzahlung an den Verein zur Beratung wendeten.

Bis zum Herbst wird die Krise dauern

„Denkt man an die immense Wohnkostenbelastung und die exorbitanten Mietsteigerungen der letzten Jahre, liegt auf der Hand, dass viele Mieter sich die Miete, die vielerorts schon 40 Prozent des Haushaltsnettoeinkommens beträgt, bald gar nicht mehr leisten können, wenn sie weiterhin in Kurzarbeit oder von Einkommenseinbußen betroffen sind“, sagt Hartmann.

Ihr Verband fordert, Mieten zu begrenzen und einen Solidarfonds einzurichten, der Mietern helfe, die wegen Corona in Not gerieten und sich die Miete nicht mehr leisten könnten.

Eine schnelle Rückkehr zur Normalität erwartet die Branche übrigens nicht: Drei Viertel der Teilnehmer der Immosolve-Umfrage gehen davon aus, frühestens im Herbst wieder wie vor der Pandemie zu arbeiten.

