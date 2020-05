Nord-Minister appellieren: Schiffbau halten!

Kiel

Die Corona-Pandemie hat die Schiffbaubranche und ihre Zulieferer in einer schwierigen Phase getroffen - soviel steht für die Wirtschaftsminister der fünf norddeutschen Bundesländer fest. Dabei sei schon seit 2015 die Nachfrage schwach und die Handelskonflikte eskalierten.

"Globale Marktverzerrungen und Überkapazitäten sowie der seit 2014 einbrechende Ölpreis verschärfen zusätzlich die Lage der Branche in Deutschland", stellen die Minister in einer gemeinsamen Erklärung fest, die sie am Dienstagabend nach einer gemeinsamen Telefonkonferenz veröffentlicht haben. Rund 100.000 Menschen seien in Deutschland in der Branche beschäftigt. Durch die Pandemie seien auch die Nischenmärkte wie Kreuzfahrtschiffbau, Passagierschiff- und Yachtbau eingebrochen.

Anzeige

Die Folgen der Corona-Pandemie begrenzen

Deshalb fordern die Minister aus Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen sowie der Hamburger Wirtschaftssenator und seine Kollegin aus Bremen nun von der Bundesregierung konkrete Schritte, um die Folgen der Pandemie zu begrenzen.

Weitere KN+ Artikel

Bund und Länder müssten für eine schnellere öffentliche Beschaffung sorgen, sagte Wirtschaftsminister Bernd Buchholz ( FDP) nach der Konferenz. "Die Entscheidungskriterien bei öffentlichen Vergaben sollen dabei breiter angelegt werden. So soll neben dem Preis auch das technische Konzept, eine Tarifbindung, Referenzen sowie Wertschöpfungsanteile stärker berücksichtigt werden."

Weiter solle der Wirtschafts-Stabilisierungsfonds auch auf den Schiffbausektor angewendet werden. Zudem müsse sich der Bund für ein europäisches Förderprogramm zur Flottenerneuerung einsetzen.

Fehlende Finanzierungen sind ein Problem

Nach den Worten von Buchholz sei es gerade vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie von entscheidender Bedeutung, eine Lösung für das seit Jahren bestehende Finanzierungsproblem im Schiffbau finden. "Gerade aktuell finden viele Werften keine Bank, die bereit ist, sie zu begleiten. Hier muss die Bundesregierung alle zur Verfügung stehenden Instrumente nutzen und nachschärfen, um zu verhindern, dass Schiffbau in Deutschland aufgrund fehlender Finanzierungen zum Erliegen kommt."

Dabei sei die personelle Aufstockung der staatlichen Förderbank KfW-IPE, aber auch die vollständige Aufnahme des Schiffbaus in das Großbürgschaftsprogramm des Bundes gewichtige Stützen, fügte Buchholz hinzu.

Überwasserschiffbau als Schlüsseltechnologie

Hamburgs Wirtschaftssenator Michael Westhagemann erklärte nach der Schaltkonferenz: "Die Schiffbauindustrie ist für den Innovationsstandort Hamburg und für Norddeutschland von großer Bedeutung. Sie kann wichtige Beiträge leisten auch zu unseren Zielen, die Antriebs- und Energiesysteme zu dekarbonisieren und den Klimawandel zu bremsen."

Und Niedersachsens Wirtschaftsminister Dr. Bernd Althusmann erklärte, der Überwasserschiffbau "wurde durch den Bundestag zur nationalen Schlüsseltechnologie erklärt, hier sollten nationale Ausschreibungen grundsätzlich Vorrang haben."

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.

Weitere Nachrichten aus der Wirtschaft lesen Sie hier.