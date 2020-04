Corona: Was Arbeitslose jetzt tun können

Kiel.

Die Kurzarbeit ist auch in Schleswig-Holstein auf dem Vormarsch: Schon 287.000 Beschäftigte in Norden sind betroffen, wie die Agentur für Arbeit am Donnerstag berichtet. Mittlerweile haben 25.300 Betriebe Kurzarbeit angezeigt, was fast jedes dritte Unternehmen ausmacht, das mehr als einem sozialversicherungspflichtig Beschäftigten hat.

Unter ihnen steht der Handel mit einem Anteil von 12,7 Prozent an erster Stelle, gefolgt von der Gastronomie mit 12,4 Prozent und der Gesundheitswirtschaft mit 9,9 Prozent. Aber: Margit Haupt-Koopman, die Chefin der Agentur für Arbeit im Norden, findet das gar nicht schlecht, wie sie im Gespräch mit kn-online betonte. „Die Kurzarbeit ist der Stabilitätsfaktor in der Krise“, so Haupt-Koopmann, „ich finde es gut, wenn die Zahl in dieser schwierigen Zeit hoch ist.“

Erster Höhepunkt Anfang April

Aber: Der erste Höhepunkt scheint überschritten. Bis zum 1. April habe sich die Zahl der neuen Anzeigen ständig nach oben entwickelt und erreichte mit 1529 Anzeigen am Tag den Gipfel. Seither wurden es täglich weniger, wie Haupt-Koopmann sagt. So gab es am Mittwoch noch 59 Anträge. Wobei die Anzeigen noch nicht sagen, wie viel tatsächlich kürzer gearbeitet wird, dies werde erst später abgerechnet.

„Wir wissen ja noch nicht, wie lange die Krise andauert“, so Haupt-Koopmann. Die Prognose des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung ( IAB) der Agentur geht davon aus, dass die Wirtschaftsleistung dieses Jahr um 8,4 Prozent sinkt – und ist damit noch etwas düsterer als die Prognose der Bundesregierung mit Minus 6,2 Prozent.

26 Milliarden Euro in Reserve

Dabei kann die Agentur für Arbeit auf eine Reserve von rund 26 Milliarden Euro zurückgreifen. „Wie weit das trägt, hängt von der weiteren Entwicklung ab“, so die Regionalchefin. Das Sozialschutzpaket II, das die Bundesregierung gerade erst beschlossen hat, hebt das Kurzarbeitergeld an – was sich auf die Kosten auswirken werde.

Die Krise wirkt sich aber natürlich auch massiv auf die Arbeitslosenzahlen aus. Diese stiegen im Vergleich zum März um 12,6 Prozent auf 92.200 in Schleswig-Holstein. Normalerweise gibt es um diese Jahreszeit einen Frühjahrsaufschwung – doch nicht in der Corona-Krise. Die Arbeitslosenquote liegt nun bei 5,8 Prozent, nach 5,0 Prozent im April des Vorjahres. Unter den Bezirken ist Schleswig-Holstein liegen die Regionen mit Tourismus ganz oben an. Im Bezirk Kiel ist die Zahl der Arbeitslosen um

Unternehmen sollten weiter ausbilden

„Dramatisch würde ich die Lage nicht nennen“, sagt Haupt-Koopmann aber. Da habe man schon deutlich belastendere Situationen erlebt, etwa nach der Wende.

„Wir können da wieder herauskommen. Das setzt aber voraus, das alle mitmachen: Die Unternehmen müssen ihre Mitarbeiter behalten und auch weiter ausbilden. Davon sollten sie nicht Abstand nehmen“, appelliert sie.

Arbeitslose sollten "Plan B" machen

Aber was sollten die Menschen tun, die jetzt ihren Job in der Krise verlieren? „Ich würde dringend dazu raten, einen Plan B zu entwickeln. Viele meinen, dass sie nach der Krise wieder eingestellt werden, das hören wir immer wieder in den Beratungen. Doch das könnte trügerisch sein.“

Im Moment werden nicht unbedingt Fachkräfte entlassen, so die Agenturchefin, sondern eher Hilfskräfte. Die sollten nicht damit rechnen, in ihrer Branche weiterarbeiten zu können. „Sie sollten sich breit bewerben und unbedingt ihr Jobprofil bei uns einstellen.“ Auch ein guter Weg sei es, jetzt einen Abschluss zu machen. „Da stehen wir mit Rat und Tat zur Seite.“