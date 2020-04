Wie Taxi und Shuttle trotz Krise fahren

Kiel.

Nachts müssen die Fahrzeuge bereitstehen, gleich, ob Fahrten anstehen oder nicht. Denn auch das Taxigewerbe gilt als systemrelevante Branche in der Corona-Krise und die Pflicht zur Beförderung ist nicht entfallen, auch wenn es in einigen Kreisen bereits Ausnahmen gibt.

Die Umsatzeinbußen der Taxen liegen bei 80 Prozent, berichtet Thomas Krotz vom Landesverband für das Taxi- und Mietwagengewerbe. „Der wesentliche Bestandteil sind die Patientenfahrten, denn Behandlungen wie Dialyse oder Chemotherapie stehen ja nicht still.“ Im Grunde sei alles sonstige weggebrochen – von den Fahrten zu Gaststätten und Hotels über den Tourismus und die Schülerbeförderung bis zu einem Großteil der Geschäftsfahrten.

Geschäft lebt von Kranken- und Rechnungsfahrten

Das bestätigt auch Jessica Bredehorn, die in Laboe und Raisdorf ein Taxiunternehmen betreibt. „Das Geschäft lebt eigentlich nur noch von Kranken- und Rechnungsfahrten“, stellt die Jungunternehmerin fest, die sich erst im vergangenen Jahr selbstständig gemacht hat. Ihre zwölf Fahrer, musste sie in Kurzarbeit schicken.

Bredehorst, die noch Patientenfahrten macht, muss bei ihren Fahrgästen besonders vorsichtig sein. „Die gehören ja zur Risikogruppe. Manche muss man stützen auf dem Weg zum Wagen, man muss ihren Rollstuhl oder den Rollator im Wagen verstauen, den können sie ja nicht selbst einpacken“, erzählt sie. Die Wagen werden nach jeder Fahrt desinfiziert. Eine Freundin hat Masken für die Fahrer gefertigt. „Da haben wir den Hepa-Filter aus Staubsaugerbeuteln eingenäht“, berichtet sie lachend, „um wenigstens etwas für Schutz zu sorgen.“

"Die Fahrer sind wirklich tapfer"

Sie will den Betrieb aufrecht erhalten. Doch am vergangenen Wochenende hatte sie gerade einmal fünf Touren. Besonders schmerzlich sei der Wegfall der Schülerfahrten. „Viele von den Kindern sind einem ja ans Herz gewachsen. Man fragt sich schon, was aus denen geworden ist.“

„Die Fahrer sind wirklich tapfer“, sagt auch Krotz, der selbst ein Unternehmen mit elf Fahrzeugen betreibt. „Die haben alle Angst um ihren Arbeitsplatz. Aber keiner redet über sie, sie werden als selbstverständlich wahrgenommen.“ Neben der Sorge um den Arbeitsplatz plage viele die um die eigene Gesundheit. Denn kaum jemand komme mit so vielen Menschen in Kontakt wie die Taxifahrer. Viele Unternehmen hätten aber schon Trennscheiben und Folien eingebaut.

Betriebspflicht gilt weiterhin

„Das Gewerbe hat in Schleswig-Holstein hauptsächlich kleinere Betriebe mit rund 15 Mitarbeitern“, berichtet Krotz. „Viele davon sind auf Kante genäht, die überleben keine vier Wochen.“ Auch er hat sich in einem Brief an Wirtschaftsminister Bernd Buchholz ( FDP) gewandt, denn die Betriebspflicht lastet schwer auf den Firmen. Die Taxen müssten bereitstehen, während andere Unternehmen den Betrieb einstellen könnten. „Man müsste doch wenigstens über einen Ausgleich für systemrelevante Branchen nachdenken.“

In Schleswig-Holstein bestehe weiterhin die Betriebspflicht für Taxen, erklärt auch Harald Haase, Sprecher des Wirtschaftsministeriums. Die Unternehmen könnten aber Einzelfallprüfungen für „Teilentbindungen“ in ihren Kreisen und Städten beantragen; und in der Tat hört man von den Firmen vereinzelt, dass manche Kreise „ein Auge zudrücken“.

Clever Shuttle ist weiterhin unterwegs

In Kiel hält auch „Clever Shuttle“ den Betrieb aufrecht. Der Ride-Sharing-Anbieter nimmt jetzt aber nur noch Einzelfahrten an. Geschäftsführer Boje Sjut schätzt die Einbrüche in einer Größenordnung ähnlich bei bei anderen Betrieben. „Auch bei uns fehlt der ganze Amüsierbetrieb.“ Die Fahrer müssten jetzt ebenfalls in Kurzarbeit gehen. Wohin die Menschen noch unterwegs sind? Manche wollen von der Arbeit nach Hause, andere Besorgungen erledigen.

In den Clever Shuttle-Fahrzeugen haben Sjut und sein Team selbst Hand angelegt: Ein Kieler Segelmacher hat ihnen Trennwände aus Fensterfolie genäht. Sjut weist darauf hin, dass aber nur noch bargeldloses Bezahlen bei Clever Shuttle möglich ist.

Ein Paket Toilettenpapier blieb liegen

Unterwegs ist auch noch der Flughafen-Zubringer von Vineta. Nicht mehr für mehrere Fahrgäste, aber im direkten Verkehr, wie Pamela Pittelkow von Vineta erläutert. „Doch, es gibt Geschäftsleute, die zum Flughafen wollen, um etwa nach Frankfurt zu fliegen“, sagt sie, auch wenn das Geschäft minimal sei. Auch hier musste für die 30 Mitarbeiter Kurzarbeit beantragt werden. Auf der Strecke nach Fuhlsbüttel könne man jetzt die Sprinter auch bei Einzelfahrten einsetzen, die mehr Platz und Abstand als die Mercedes-Limousinen bieten.

Trotz der bedrückenden Lage hält der Alltag manchmal noch Anekdoten bereit. „Neulich ließ ein Fahrgast etwas ganz Begehrtes bei uns im Wagen liegen“, sagt Boje Sjut grinsend. Ein ganzen Paket teures Toilettenpapier habe auf dem Rücksitz gelegen. „Wir warten, dass der Fahrgast sich meldet.“