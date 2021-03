Kiel

Gerade im Vergleich zum Bundesdurchschnitt mit einem Rückgang um 4,9 Prozent fällt der Rückgang in Schleswig-Holstein moderat aus. Doch die Einbußen hängen auch von den Branchen ab: Deutliche Verluste musste das produzierende Gewerbe mit 6,7 Prozent hinnehmen. Stärkere Rückgänge sind auch im Maschinenbau zu melden.

Völlig entgegengesetzt ist die Lage im Baugewerbe: Bei zwei Prozent liegt das Wachstum für 2020 (bundesweit: 2,8 Prozent). Die Dienstleistungen, die stärker unter mehreren Corona-Lockdowns litten, nahmen real um 4,9 Prozent ab. „Hervorzuheben sind hier die sehr deutlichen Einbußen im Gastgewerbe. Der Einzelhandel konnte sich hingegen vergleichsweise gut behaupten“, stellt Alexander Vogel vom Statistikamt fest.

Im Handel gibt es Verlierer

Er verweist dabei auf die Umsätze im Einzelhandel, der preisbereinigt um 3,6 Prozent zugenommen hat. Doch auch dort gibt es Gewinner wie etwa Nahrungsmittel (plus 7,1 Prozent) oder Bau- und Heimwerkerbedarf (plus 17,2 Prozent). Auf der anderen Seite stehen die Verlierer, etwa Schuhe und Lederwaren mit minus 20,2 Prozent.

Jörg Orlemann, Hauptgeschäftsführer der IHK zu Kiel, wundert es nicht, dass der Rückgang im Norden geringer als im Bundesschnitt ist. „Traditionell ist unsere Wirtschaftsstruktur geprägt durch Branchen wie das Gastgewerbe und die Ernährungswirtschaft.“ Wertschöpfungsintensivere Branchen wie die Industrie seien dagegen unterrepräsentiert.

Einbrüche durch Corona-Krise: "Es hätte schlimmer kommen können"

„Bisher ist die mittelständisch geprägte Wirtschaft in Schleswig-Holstein insgesamt mit einem blauen Auge durch die Corona-Krise gekommen, weil sie weniger dynamisch und schwankungsanfällig ist.“ Die IHK fordert, gerade vor dem Corona-Hintergrund, „eine Industrie-, Ansiedlungs- und Innovationspolitik, die ihren Namen verdient und die verhindert, dass sich das Süd-Nord-Gefälle noch weiter verschärft.“

Auch Klaus Schrader vom Bereich Schwerpunktanalysen am Institut für Weltwirtschaft in Kiel hat sich die Daten angesehen. Bundesweit sei es eine der stärksten Schrumpfungen, die die Volkswirtschaft hinnehmen musste. Minus 3,4 Prozent im Norden spreche auf den ersten Blick für begrenzte Krisenschäden. „Es hätte schlimmer kommen können.“

Aber nur ein schwacher Trost

Eine Erklärung für das relativ gute Abschneiden des Landes sei das verarbeitende Gewerbe, das im Norden nur schwach vertreten sei. In der Industrie seien die Einbrüche am größten. Mit Nahrungs- und Futtermitteln, aber auch der Medizintechnik sei die Industrie in Schleswig-Holstein zumindest „krisentauglicher“. Günstig sei auch der hohe Anteil des Baugewerbes.

Schrader: „Es kann aber nur ein schwacher Trost sein, dass die Corona-Krise Schleswig-Holstein bisher weniger stark getroffen hat als andere Bundesländer. Auch bleibt abzuwarten, ob sich nach der Krise strukturelle Schäden im Land zeigen werden.“ Viele touristische Betriebe benötigen einen baldigen Neustart, ebenso der Einzelhandel in den Innenstädten. Wenn die Industrie sich erst erhole, werde die Schwäche in diesem Bereich wieder zum Nachteil werden.