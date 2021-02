Kiel.

Im ganzen Land leiden Einzelhändler unter dem Lockdown, der ernste Folgen haben wird – nicht nur für den Handel, auch für Orts- und Stadtteilzentren und die Innenstädte. Denn etwa 500 Einzelhandelsgeschäfte in Schleswig-Holstein dürften im Zuge der Pandemie in die Insolvenz gehen, wie der Handelsverband Nord schätzt – inklusive aller ihrer Filialen.

In einer internen Umfrage in Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern hat der Handelsverband seine Mitglieder im Januar zu ihrer Lage befragt. Ergebnis: Knapp 50 Prozent berichten, dass sie in existenzbedrohenden Schwierigkeiten stecken und ohne weitere finanzielle Hilfen nicht überleben können, wie Mareike Petersen, Geschäftsführerin des Handelsverbandes Nord, sagt. Dies treffe besonders auf den Textilbereich in den Innenstädten zu.

Überbrückungshilfe läuft endlich an

Für die Händler ist die Finanzsituation mit am dramatischten, wie auch die IHK zu Kiel weiß. Ein Lichtblick: Die Überbrückungshilfe III, auf die viele Händler händeringend warten und die an IT-Problemen hing, soll endlich fließen. Die Antragstellung sei gestern freigeschaltet worden, teilte das Bundeswirtschaftsministerium mit. Die ersten Abschlagszahlungen mit Beträgen von bis zu 400 000 Euro sollen ab dem 15. Februar starten. Später sollen die genau berechneten Hilfen als Zuschuss zu den Fixkosten fließen.

Trotz aller Widrigkeiten gibt es auch optimistische Stimmen: Händler, die Mut machen und trotz der existenziellen Schwierigkeiten fest davon überzeugt sind, die Krise überstehen zu können.

Der Kaffeehändler

Für Peter Vagt gilt stets der Grundsatz, nach vorne zu schauen. Auch in der Corona-Pandemie blickt der Inhaber der Kaffeerösterei und des Teeladens Paul Heyck optimistisch in die Zukunft. „Wir müssen positiv bleiben und daran glauben, dass es wieder aufwärts geht.“ Vagt weiß allerdings auch, dass es anderen Geschäften schlechter geht als seinem Spezialitätenladen, schließlich darf Heyck geöffnet bleiben. Deshalb fordert er von der Politik eine Perspektive, ab wann es Lockerungen für den Einzelhandel geben wird.

Durch die geschlossenen Läden in der Holstenstraße um die Rösterei herum fehlt Heyck die Laufkundschaft. Peter Vagt baut aber darauf, dass nach dem Ende des Lockdowns die Einkaufsstraßen gut gefüllt sein werden. „Es wird einen großen Nachholbedarf geben, was Shopping und Restaurant-Besuche angeht.“ Seine Hoffnungen ruhen außerdem auf dem Holstenfleet und den Hoteleröffnungen, die mehr Menschen in die Innenstadt bringen sollen. Vagt glaubt, dass sich dadurch eine Kettenreaktion entwickeln könnte.

„Sobald die Menschen merken, dass Leben in der Innenstadt ist, entsteht ein Lauf und das Interesse steigt.“ Und auch die Urlauber stimmen den Geschäftsinhaber positiv: „Seit vier, fünf Jahren kommen immer mehr Touristen nach Kiel, davon profitieren wir natürlich.“

Der Bekleidungsladen

„Wir werden diese schwierige Zeit auf jeden Fall überstehen“, ist sich Anna Witte vom Kleidungsgeschäft Witte sicher. Der Grund für den Optimismus: „Wir sind in der glücklichen Situation, dass es uns schon so lange gibt.“ Das Familienunternehmen Witte existiert in Kiel seit 1888, hat sich mit zwei Geschäften in der Holsten- und der Holtenauer Straße einen Namen gemacht und einen festen Kundenstamm aufgebaut. Diese Treue hält im Lockdown durch Click und Collect an.

Gleichzeitig ist Anna Witte überzeugt, dass der Bedarf an Fachgeschäften bleiben wird. Witte setzt auf Ware, die nicht darauf ausgelegt ist, im Internet gekauft zu werden, sondern die im Geschäft anprobiert werden müssen – etwa Herrenanzüge. Daher ist sie überzeugt, dass die Kunden nach dem Lockdown zurückkommen werden.

„Bei uns geht es um persönliche, individuelle Beratung und die perfekte Passform, das lässt sich nicht ersetzen.“ Doch auch das Traditionsunternehmen, das in dritter und vierter Generation geführt wird, bekommt die Auswirkungen der Pandemie zu spüren. Der Außer-Haus-Verkauf und Telefonberatung können die Ausfälle durch die Schließung nicht kompensieren.

Als Unterstützung für den Einzelhandel wünscht sich Anna Witte, dass die Geschäfte Termine vergeben können – ähnlich wie Arztpraxen – zu denen ein Kunde zu einer vereinbarten Uhrzeit für rund 15 Minuten in den Laden kommt, und sich vor Ort umzuschauen und Kleidungsstücke anzuprobieren. „Es wäre kein Problem, dabei die Hygienemaßnahmen einzuhalten.“

Der Buchladen

Die jüngsten Erfahrungen aus Österreich sind es, die Wolfgang Erichsen optimistisch stimmen. Mit Erstaunen hat der Inhaber der Buchhandlung E&N in der Dänischen Straße die Bilder aus Wien verfolgt, wo am Montag der Lockdown beendet wurde und die Kunden wieder zum Einkaufen in die Läden geströmt sind.

Auf einen ähnlichen Effekt hofft Erichsen auch für Kiel. „Ich gehe fest davon aus, dass die Kunden schnell wiederkommen werden, sie haben es satt, online einzukaufen.“ Allerdings geht er davon aus, dass beim Shoppen weiter Masken getragen werden müssen und die Geschäfte nur eine reduzierte Anzahl an Kunden gleichzeitig in den Laden lassen dürfen. „Aber daran haben sich die Menschen mittlerweile ohnehin gewöhnt.“

Der Elektrohändler

„Man kann es schaffen“, sagt Kristof Loll, Inhaber von EP Loll in der Holtenauer Straße. „Wir Fachgeschäfte sind klein und schnell, anders als die großen Ketten.“ Schließlich gebe es sein Geschäft auch schon im 51. Jahr. „Wir bieten auch Click & Collect an und das läuft ziemlich gut.“ So gut, dass er keinen Mitarbeiter im Lockdown bislang in Kurzarbeit schicken musste. Und: „Irgendwann machen wir ja auch wieder auf. Bis dahin bringen die Mitarbeiter den Laden auf Vodermann, der wird komplett aufgeräumt“, sagt Loll.

Natürlich merke man im Lockdown auch, dass die Kunden gereizter werden, die lange soziale Isolation schlage sich nieder, wie der Familienvater sagt, der seine beiden Töchter auch mit Homeschooling betreut. Aber sein Geschäft habe Zukunft, da ist er sich sicher: „Bei uns kann man die Waren anschauen, man bekommt Service und wir bauen die Geräte auch auf.“ Deshalb sagt Loll für seinen Bereich: „Handwerk mit Handel – das hat goldenen Boden.“

Der Rechtsanwalt und Insolvenzexperte:

Eigentlich ist die Insolvenzwelle im Einzelhandel unausweichlich, sagt der Kieler Rechtsanwalt Wilhelm Salim Khan Durani, der Experte für Insolvenzrecht ist. Zu groß seien die Umwälzungen im Handel. „Auch die ältere Generation hat sich an den Online-Handel gewöhnt.“

Einzelunternehmer, die ein Geschäft betreiben, könnten dieses auch einfach schließen. Wenn die Rechtsform aber eine Kapitalgesellschaft ist, wie bei vielen Händlern in der Holstenstraße etwa, müsse das Unternehmen ein Liquidationsverfahren durchlaufen. „Die Insolvenzgrund der Zahlungsunfähigkeit läuft seit Oktober 2020 wieder“, erklärt Durani. „Nur die Überschuldung ist kein Insolvenzantragsgrund.“

Dies sei Ende Januar 2021 noch einmal bis Ende März verlängert worden. Was sollen Betriebe tun, bei denen es eng wird und die auf die Hilfen des Bundes warten? Durani: „Ich rate dazu, sich die Betriebskosten des eigenen Geschäfts genau anzusehen. Bei den Mieten können oft Anpassungen ausgehandelt werden.“

Autoren: Steffen Müller und Florian Hanauer