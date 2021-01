Kiel.

„Mit jedem weiteren Tag, den der Lockdown andauert, wird die Lage für die Unternehmen dramatischer“, sagte Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) im Plenum. Im Einzelhandel, aber insbesondere auch dem größeren Mittelstand, seien Existenzen akut bedroht. Umso mehr schüttelte er den Kopf über das Bundeswirtschaftsministerium.

Dass zugesicherte Unterstützungszahlungen bei den strauchelnden Unternehmen aufgrund eines Software-Fehlers nur schleppend ankommen und die Behörde zweieinhalb Monate gebraucht habe, das zu heilen, sei kaum nachvollziehbar. Buchholz kritisierte auch die Bearbeitungsrichtlinien. 39 Seiten Verwaltungsvereinbarung für die Novemberhilfe plus seien „bürokratischer Wahnsinn“. Vom versprochenen „Wumms“ könne jedenfalls kaum die Rede sein.

Buchholz will Stichprobenquote senken

Dennoch seien im Norden im Rahmen der Novemberhilfe innerhalb von zehn Tagen rund 5000 der fast 8000 Anträge geprüft und genehmigt worden, sagte Buchholz. Bei der Dezemberhilfe seien die Abschlagszahlungen Anfang Januar gestartet, 6630 von 7000 Anträgen seien bereits beschleunigt ausgezahlt worden – insgesamt mehr als 45 Millionen Euro. Es seien jedoch rund 118 Millionen Euro beantragt worden.

In einem Brief an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) forderte Buchholz eine Senkung der Stichprobenquote bei den Überbrückungshilfen auf zehn Prozent und damit eine Entlastung von Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern. „Ohnehin werden von allen Leistungsempfängern Schlussabrechnungen und deren Prüfung durch die Länder oder Bewilligungsstellen vorgeschrieben.“

SPD für Hilfen des Landes

Erst im Februar sollen die Anträge auf Überbrückungshilfe III gestellt werden können, vor März sei nicht mit der Auszahlung zu rechnen, wie Mareike Petersen vom Handelsverband Nord berichtet. „Wir hoffen, dass es noch flotter geht. Der Handel ist wirklich in einer schwierigen Lage, weil vielen die Liquidität ausgeht“, sagte Petersen.

Die SPD-Abgeordnete und Landeschefin Serpil Midyatli forderte die Landesregierung gestern auf, mit Hilfe des Beteiligungsfonds der Landes-Investitionsbank und der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft ausstehende Hilfen des Bundes zu überbrücken. Zahlungen frühestens Mitte März? „Das ist dann zu spät. Dann ist bei vielen nichts mehr zum Retten da.“ Die Regierungskoalition lehnte den SPD-Vorschlag allerdings ab. Das Land dürfe „nicht ins das Antragsverfahren reingrätschen“, sagte Joschka Knuth (Grüne).

Neue Ware zum Saisonwechsel kommt

Nicht nur die Einzelhändler protestieren: „Der Bund ist in der Pflicht, seinen Worten auch schnell Taten folgen zulassen“, sagte Friederike C. Kühn, Präsidentin der IHK Schleswig-Holstein. Die neue Ware zum Saisonwechsel komme in diesen Tagen in den Geschäften an und sei zur Zahlung fällig, wie sie anmerkt. Da aber die Umsätze aus dem Weihnachtsgeschäft fehlten, seien zum Teil sechsstellige Beträge offen

Auch für Ralf Stamer, Präsident der Handwerkskammer SH, ist der Zeitablauf völlig inakzeptabel, denn bis Februar seien es mindestens noch drei Wochen. „Diese Zeitspanne ist für unsere kleinen Betriebe, beispielsweise die Friseure und die Kosmetikerinnen, viel zu lang und schürt Existenzängste bei den Betroffenen.“

Ohne Perspektive und Zahlungen

Abschlagszahlungen oder Vorschüsse von späteren Hilfsprogrammen fordert auch Thorsten Freiberg, Präsident von Handwerk SH. „Das ist wichtig, weil es ohne Perspektive und Zahlen für die Unternehmer selbst bei den eigenen Hausbanken schwierig wird, Überbrückungszusagen zu bekommen. Ohne Zahlen kann niemand kalkulieren.“

Petersen hofft, dass wenigstens der Härtefallfonds des Landes einspringt, um den Händlern eine Zwischenfinanzierung zu ermöglichen. „Es hat nun wirklich lange gedauert, bis die Kriterien für die Überbrückungshilfe III standen. Von der Antragsstellung ist aber noch keine Rede.“ Mit der Überbrückungshilfe III soll dem Einzelhandel geholfen werden, der im Lockdown Mitte Dezember schließen musste.

Auch für die Gastronomen und die Hoteliers soll die Überbrückungshilfe III ab Januar einspringen und an die Stelle der November- und Dezemberhilfen treten. Damit wird den Händlern ein Teil der Fixkosten erstattet. „Aber wovon soll ich dann leben?“, fragt etwa Modehändlerin Özlem Tamer mit Blick darauf, dass ein Unternehmerlohn gar nicht vorgesehen ist.

Autoren: Christian Hiersemenzel und Florian Hanauer