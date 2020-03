Die Auswirkungen der Coronakrise auf viele Betriebe in Schleswig-Holstein ist dramatisch, weil Aufträge und Zulieferungen fehlen. Mehr und mehr Firmen müssen über Kurzarbeit nachdenken. Noch kann die Industrie produzieren, doch dies könnte sich bald ändern.

Corona: Lage in Firmen täglich schlimmer

Unternehmen in SH

Von Florian Hanauer