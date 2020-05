Restaurants stehen vor Neustart

Kiel

Bei Luigi Covato ist schon wieder etwas los: Fünf Tage vor der Eröffnung wird das „ Längengrad“, das bekannte Restaurant im Schwedenkai, auf Vordermann gebracht. Die Tische werden aufgeteilt, die Speisekarten vorbereitet, die entweder auf Papier gedruckt oder mit dem Smartphone aufrufbar sein sollen. „Wir können auch mehrere Ein- und Ausgänge einrichten, weil wir zwei Fahrstühle und Außenzugang haben“, sagt Covato.

Es herrscht gespannte Erwartung, schließlich war wochenlang geschlossen. Doch mit dem 18. Mai soll die Gastronomie ebenso wie die Hotellerie in Schleswig-Holstein wieder öffnen dürfen, wenngleich auch unter strengen Auflagen – um die es einige Verwirrung gab.

Am Nachmittag kamen die Bestimmungen

Am Mittwochmittag versuchte Covato noch, die Regeln, die er noch nicht kannte, bei der Vorbereitung einzuhalten. „Das einzige Statement, das wir offiziell hatten, war, das Abstand gehalten werden sollte“, sagt er. Erst am Nachmittag kamen dann die genauen Bestimmung vom Wirtschaftsministerium – keinen Tag zu spät. „Eigentlich hätten wir die schon letzte Woche gebraucht“, sagt Covato.

Nicht viel anders ist die Lage im „Bauch von Kiel“. In dem Lokal in der Legienstraße gehen vor allem Mittags viele Geschäftsleute und Mitarbeiter aus den Verwaltungen gern essen. „Wir haben die Hälfte der Tische und Stühle rausgeworfen“, sagt Mark Prill, der mit Petra Müller das Lokal betreibt. Zwei „Hygienestationen“ mit Desinfektionsmittel wurden ebenfalls aufgestellt. „Einige sagen, wir bekommen alle Plätze voll“, meint er mit Blick auf die 45 Plätze, die das Lokal jetzt noch hat. „Ich bin da etwas vorsichtiger.“ Prill hat sich zunächst nach den Empfehlungen der Industrie- und Handelskammer gerichtet, bevor die offizielle Verordnung da war.

Renoivierung muss abgeschlossen werden

Die Öffnungszeiten habe man schon angepasst, öffne Sonnabends beispielsweise um 17 Uhr, weil um 22 Uhr ja schon wieder Schluss sein müsse. In der Küche wird gerade noch der Fußboden erneuert. „So wie sie uns von heute auf morgen zugemacht haben, so geben sie uns jetzt wenig Zeit zum Öffnen“, sagt Prill. Die Renovierungsarbeiten, die man in der Schließungszeit begonnen habe, müssen jetzt abgeschlossen werden. „Aber wir werden das schon schaffen.“

Die Bestimmungen des Wirtschaftsministeriums regeln nun die Öffnung: Eigentlich müssen Gäste reservieren und dabei ihre Adressdaten angeben, aber bei Spontanbesuchen können diese auch im Lokal hinterlassen werden. Wer wenig Abstand zu den Gästen hat, muss Mundschutz tragen, heißt es weiter, nach Möglichkeit sollen auch Servierwagen benutzt werden. Gäste-Tische können nicht nur durch Abstand, sondern auch „mit geeigneten Barrieren“ wie Plexiglas-Scheiben voneinander getrennt werden.

Hygiene Konzept muss erstellt werden

„Obwohl unsere neue Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie unter gelockerten Rahmenbedingungen absehbar noch bis zum Wochenende in Arbeit ist, erreichen uns viele Fragen nach genauen Vorgaben, die wir mit diesen Leitlinien hoffentlich umfassend beantworten können“, sagt Wirtschaftsminister Bernd Buchholz ( FDP). „Kern-Gebot im Umgang mit Gästen ist und bleibt neben einer intensiven Hygiene in allen Bereichen stets das Mindest-Abstandsgebot von 1,50 Metern zwischen den Menschen.“

Für Verwirrung sorgte in der Branche aber auch das geforderte Hygiene-Konzept, das jeder Gastronom aufstellen muss. Der Tourismusverband hatte vorgestern in einem Rundschreiben noch empfohlen, dass das Konzept drei Tage vor Eröffnung den Gesundheitsämtern anzuzeigen sei. Buchholz stellte nun klar, dass die Gastronomen zwar das Konzept machen, aber erst auf Verlagen vorzulegen müssen.

Hoffen auf die Gäste

Im Längengrad überlegt Covato derweil, ob er eigentlich Dekoration auf den Tischen aufstellen kann. Er hofft, dass sich die Wiedereröffnung lohnt. Die Mitarbeiter hat er aus der Kurzarbeit zurückgeholt.

„Fünf statt sechs Mittagsgerichte wird es geben und auch Abends haben wir die Karte ein wenig reduziert“, berichtet er. Und die Preise musste er leicht anheben, schließlich sei der Einkauf teurer geworden. „Wir hoffen jetzt wirklich, dass auch genügend Gäste kommen.“