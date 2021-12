Kiel

Das Risiko eines erneuten Lockdowns wächst, entsprechend groß sind die Sorgen der Wirtschaft. In dieser angespannten Situation fordert das Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW) eine offensive Debatte über die Ausstattung des deutschen Gesundheitssystems: „Dass wir nach zwei Jahren Pandemie noch immer so agieren, als seien die Kapazitäten im Gesundheitswesen eine Naturkonstante, das ist schon problematisch“, kritisiert IfW-Vizepräsident und -Konjunkturchef Stefan Kooths im Interview mit den Kieler Nachrichten.

Kooths: „Es hat bis heute das entscheidende Signal gefehlt“

Das dominierende Argument für Kontaktbeschränkungen, so Kooths, sei dank der Impfmöglichkeit nicht länger der individuelle Schutz vor Ansteckung, sondern der Schutz des Gesundheitssystems vor Überlastung: „Da muss man wirklich fragen: Hat man alles getan, um dort die Kapazitäten zu erweitern?“ Natürlich gehe dies nicht von heute auf morgen: „Aber wir gehen jetzt in das dritte Jahr der Pandemie. Da hätte man sich zumindest mehr Debatte dazu gewünscht: Was können wir tun, um die Behandlungskapazitäten zu erhöhen?“ Das könnten auch kräftige Einkommensanreize für Pflegepersonal sein: „Es hat das Signal gefehlt: Wir reizen wirklich alles aus, um die Auswirkungen der Pandemiebekämpfung auf die Gesamtwirtschaft und damit auch auf das Allgemeinwohl möglichst gering zu halten.“

„Am Geld kann eine bessere Ausstattung des Systems nicht scheitern“

Laut Winterprognose des IfW bedeutet allein der gegenüber dem Herbst ungünstiger eingeschätzte Pandemieverlauf einen gesamtwirtschaftlichen Verlust von 40 Milliarden Euro. Am Geld, so Kooths, könne und dürfe eine bessere Ausstattung der Kliniken nicht scheitern: „Die Kapazität im Gesundheitssystem entscheidet mit darüber, wie drastisch die Corona-bedingten Einschränkungen ausfallen. Deshalb muss dieser Aspekt auch prominent diskutiert werden.“

Auch Kieler Gesundheitsministerium sieht Handlungsbedarf

Das Gesundheitsministerium in Kiel verweist auf Maßnahmen zur schnellen Entlastung des Systems. So sei etwa zu Beginn der Pandemie die Zahl der Intensivbetten mit maschineller Beatmungsmöglichkeit um fast 90 Prozent erhöht worden. Der Pflegebonus verleihe der Arbeit in Kliniken und Altenpflegeeinrichtungen auch finanziell Wertschätzung. Gleichwohl verdeutliche die Pandemie, wo es im Gesundheitswesen „dringenden Handlungsbedarf“ gebe. Als wichtigste Punkte nennt ein Sprecher ausreichend Personal in Pflegeeinrichtungen, Klinken und öffentlichem Gesundheitsdienst, sowie „eine verlässliche, finanziell abgesicherte landesweite Gesundheitsversorgung im ambulanten und stationären Bereich und eine Digitalisierungsoffensive“. Nun komme es darauf an, dass die Ampelkoalition die im Koalitionsvertrag vereinbarten Schritte, wie eine Reform der Krankenhausfinanzierung auch „zügig und praxistauglich“ umsetze.

Trotz umfangreicher staatlicher Hilfen zur Bewältigung der Pandemie geht es den Krankenhäusern in Deutschland wirtschaftlich so schlecht wie seit über 20 Jahren nicht. Das geht aus dem am Montag veröffentlichten Krankenhaus-Barometer des Deutschen Krankenhausinstituts (DKI) hervor. Danach rechnen 60 Prozent der Krankenhäuser für das zu Ende gehende Jahr mit wirtschaftlichen Verlusten.