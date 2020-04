Gibt es auch im Norden Betrugsfälle mit Corona-Hilfen wie in Nordrhein-Westfalen? Dort wurden falsche Webseiten aufgelegt. Bislang nicht, erklärt die Landesregierung. Die Not der Betriebe auszunutzen, sei aber "schäbig und kriminell". Wirtschafts und Finanzministerium kündigen Stichproben an.