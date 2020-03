Stena Line entlässt 950 Mitarbeiter

Kiel

Am Wochenende hatte Stena Line bereits die Fährlinien nach Polen und Norwegen einstellen müssen. Nachdem der Prognose nach eine Verbesserung der Lage vor dem Sommer nicht zu erwarten ist, zog der Konzern am Montag die Notbremse.

„Aufgrund der aktuellen Situation haben wir keine andere Wahl, als unseren Betrieb und unsere Kosten anzupassen, um den Nachfragerückgang zu begrenzen und die Kontinuität unseres Frachtbetriebs zu gewährleisten“, sagt Niclas Mårtensson, Vorstandschef Stena Line.

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Personalentlassungen wegen Corona: "Stena Scandinavica" auch betroffen

Betroffen sind in erster Linie Arbeitsplätze im Passagierbereich der Reederei in Schweden, Polen und Norwegen. 750 Mitarbeiter sollen ab Bord von neun schwedischen Fähren abgebaut werden. 200 Mitarbeiter sind in Schweden in der Landstruktur betroffen, so ein Sprecher der Reederei in Göteborg.

Auf der Kiel-Göteborg-Route ist besonders die "Stena Scandinavica" betroffen. An Bord der Fähre wird Personal im Bereich der Restaurants und des Hotelbetriebs reduziert. Auf der Route Rostock-Trelleborg ist vor allem die "Skane" betroffen.

Die Reederei will sich jetzt in der Ostsee auf die Aufrechterhaltung des Frachtgeschäfts konzentrieren. Die Frachtfähren fahren unverändert. Auch die anderen Fähren der Stena Line in der Nordsee und der Irischen See sind von dieser Entscheidung nicht betroffen.

Stena Line will durch Personalabbau Kosten reduzieren

Im Frachtbereich werden aber deutlich weniger Mitarbeiter als im Passagierbereich benötigt. Betroffen sind neun unter schwedischer Flagge eingesetzte Fähren der Reederei.

Die Reederei geht inzwischen davon aus, dass sich die Coronavirus-Krise auch vor dem so wichtigen Sommergeschäft in Skandinavien nicht beruhigen wird. Deshalb sei die Maßnahme zum schnellen Personalabbau eine wichtige Maßnahme, um die Kosten der Reederei zu reduzieren.

In der Ostsee dürfen derzeit nur auf den Linien Kiel-Göteborg und Rostock-Trelleborg noch Passagiere mitgenommen werden. Auf den Routen Frederikshavn-Göteborg, Frederikshavn-Oslo und Karlskrona-Gdingen wurde die Passagierbeförderung eingestellt.

Weitere Nachrichten aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier.