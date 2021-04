Kiel/Hamburg

In der chemischen Industrie im Norden würden die Unternehmen gern ihre Mitarbeiter auf Corona testen – wenn nur genügend Tests zur Verfügung stünden. Das zeigt eine neue Umfrage der Unternehmensverbände der Branche. Rund 86 Prozent der Firmen bieten ihren Beschäftigten bereits freiwillig Corona-Tests an oder werden dies tun, sobald ausreichend Tests zur Verfügung stünden.

Ein massives Hindernis bei der Umsetzung dieses enormen freiwilligen Engagements der Unternehmen sei die mangelnde Verfügbarkeit von entsprechenden Corona-Tests, wie der Verband Chemie Nord kritisiert. Rund 53 Prozent der Unternehmen stehen derzeit die gewünschten Tests nicht zur Verfügung. Mitgemacht bei der Umfrage haben 186 Firmen. Dabei ist die Quote in der chemischen Industrie hoch, ähnliche Umfragen in der gesamten Breite der Wirtschaft hatten eine niedrigere Beteiligung ergeben.

Verband: Freiwillige Test-Angebote nicht kaputt machen

Gerade vor diesem Hintergrund sei die Debatte über eine Testpflicht in Unternehmen unverständlich, so die Unternehmensverbände: Eine bindende Verpflichtung, den Beschäftigten Corona-Tests anbieten zu müssen, würde eine enorme Anzahl komplexer arbeits- und datenschutzrechtlicher Fragen aufwerfen, stellt Jochen Wilkens, Hauptgeschäftsführer bei Chemie Nord, fest.

Diese Fragen verantwortungsvoll und rechtssicher zu beantworten und auch mit den Betriebsräten auszuhandeln, könne keinesfalls in der nötigen Kürze erfolgen. Wilkens: "Eine Testpflicht würde ein bereits gut funktionierendes System freiwilliger Test-Angebote kaputt machen."

Es wäre deutlich zielführender, die Unternehmen dabei zu unterstützen, Mitarbeiter zur Anwendung der Tests zu motivieren. "Jetzt darf keine weitere Zeit vergeudet werden mit der Schaffung neuer Auflagen, jetzt ist schnelles und unbürokratisches Handeln gefragt", sagt Wilkens, der auch Hauptgeschäftsführer des VCI Nord ist. Die drei Verbände Chemie Nord, VCI Nord und der Arbeitgeberverband ANA haben vertreten rund 70 Firmen in Schleswig-Holstein sowie 70 in Hamburg und weitere in Niedersachsen.

Sorge vor "gepanschten Corona-Tests"

"Das Thema ist wirklich komplex. Wir haben auch Firmen, die solche Produkte herstellen. Doch es gibt mittlerweile sogar schwarze Schafe, die 'gepanschte Tests' anbieten", ergänzt Alexander Warstat, Geschäftsführer bei Chemie Nord. Viele Firmen hätten die Tests auch längst bestellt und müssten nun auf die Lieferung warten.

Das nächste Problem: Schnelltests seien im Gegensatz zu Selbst-Tests durchaus zu bekommen. Aber es werden Mitarbeiter benötigt, die diese Tests anwenden können, wie Warstat weiter erklärt. "Selbst wenn Sie im Unternehmen Mitarbeiter dafür finden können, die nötigen Schulungen sind erst wieder im Mai zu bekommen."

IHK bietet Plattform für Test-Anbieter

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte sich jüngst "unzufrieden" gezeigt mit der Umsetzung der Tests in der Wirtschaft. Sie habe den Eindruck, dass dies doch nicht flächendeckend umgesetzt werde. Auch hatte in Hamburg Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) die Unternehmen aufgefordert, mehr Schnelltests bei den Mitarbeitern durchzuführen. Ebenso hat etwa die IG Metall an die Firmen appelliert, mehr Testmöglichkeiten anzubieten.

Auch die IHK SH berichtet, dass die Schnelltests ein wichtiger Baustein zur Bewältigung der Corona-Pandemie seien – allerdings scheitere die Beschaffung häufig noch an Verfügbarkeit und langen Lieferzeiten. Da sich Anfragen zu Tests bei den Kammern häufen, hat man dort jetzt reagiert und bietet eine "Matchmaking-Plattform" an, den "IHK ecoFinder". Dort könnten die Firmen Anbieter von Tests in ihrer Region finden, unter www.ihk-ecofinder.de mit dem Profil "Medizinische Schutzausrüstung/Virusnachweisverfahren". Auch Firmen, die solche Tests liefern, können sich dort eintragen.