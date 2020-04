Wie die kleinen Läden in Kiel kämpfen

Kiel

Obwohl Geschäfte im Einzelhandel seit Montag wieder geöffnet haben dürfen, ist die Lage vielerorts kritisch, weil die Kunden ausbleiben. Das trift Läden mit großen wie kleinen Verkaufsflächen. Nachdem auch der Handelsverband Nord für die Freigabe größerer Flächen plädiert hat, sorgte die die Entscheidung des Verwaltungsgerichts in Hamburg für Zündstoff, das entschieden hatte, die Beschränkung verletze die Berufsfreiheit.

Wirtschaftsminister Bernd Buchholz ( FDP) hat für das Urteil des Hamburger Verwaltungsgerichts eine gewisse Sympathie – schließlich hatte er darauf hingewiesen, dass eine pauschale Fläche problematischer und ungerechter sei als eine verhältnis-Zahl wie etwa „pro Kunde zehn Quadratmeter“. Dennoch: Er habe die 800-Quadratmeter-Grenze im Kabinettsbeschluss mitgetragen, sagt Buchholz, und trage dieser weiter mit. „Diese Verkaufsflächengröße sei sowohl in den Plänen des RKI als auch in den Pandemie-Plänen der Bundesregierung verankert.“

CDU-Wirtschaftsrat kritisiert 800-Quadratmeter-Regel

Kritik gab es an der Landesregierung von Christian von Boetticher, dem Chef des CDU-Wirtschaftsrates in Schleswig-Holstein. „Allein entscheidend sind die Infektionsrisiken“, sagte er. „Je größer eine Verkaufsfläche ist, desto mehr Platz kann auch Abstands- und Hygieneregeln eingeräumt werden.“ Auch müsse sich Schleswig-Holstein mit Hamburg besser abstimmen. „Künstlich wiedereingeführte kleinstaatliche Grenzen in Deutschland halten keinen Virus auf, gemeinsame effiziente Lösungen aber schon.“

Doch auch in den kleinen Geschäften, die geöffnet haben dürfen, springt der Umsatz nicht so richtig an. In der dänischen Straße in Kiel etwa ist wenig Publikumsverkehr. „Das ist doch die schönste Straße in der ganzen Innenstadt“, sagt Ruth König, die ihr CD-Geschäft hier betreibt.

CD-Laden bekam Anzeigen

Sie ist mittlerweile der einzige Spezialist für klassische Musik in ganz Schleswig-Holstein, weil ein ähnlicher Händler in Lübeck schließt. König hat vor vier Wochen noch versucht, den Betrieb am laufen zu halten: An der Ladentür übergab sie etwa CDs, die die Kunden bei ihr bestellen konnten.

Doch nach zwei Anzeigen einer Nachbarin hat das Ordnungsamt ihr den Verkauf untersagt. Sie ist entrüstet, weil man ihr in einem Schreiben vom Amt glatt unterstellte, das sie ihr Gewinnstreben über die (wörtlich) „Volksgesundheit“ stelle. Doch König musste sich damit abfinden.

Stattdessen baute sie ihr Versandgeschäft aus. Die Kunden, die persönlich kommen wollten, konnten die Ware über die benachbarte Änderungsschneiderei abholen, die ist ein Handwerksbetrieb, der geöffnet haben durfte. Deshalb sei bei ihr, berichtet König, das Geschäft auch nur um rund 40 Prozent eingebrochen. „Ich kämpfe weiter, ich mache nicht zu“, sagt die Musikliebhaberin jetzt.

Buchhandlung liefert Fachliteratur

Das wollen ihre Nachbarn auch nicht. „Der Umsatz pro Kunde ist höher als normal“, sagt Wolfgang Erichsen von der Buchhandlung Erichsen und Niehrenheim. Im Laden jedoch sei man insgesamt bei einem Drittel des Umsatzes angelangt, den es vor einem Jahr im April gab. Erichsen liefert aber auch Fachliteratur, etwa an Rechtsanwälte, und dieses Geschäft habe kaum nachgelassen. Er weiß jedoch, dass in den kommenden Monaten in Kiel dem Handel die Kreuzfahrttouristen fehlen werden, die bei ihm zum Beispiel Postkarten gekauft hatten.

Ein Modegeschäft in der dänischen Straße muss bereits schließen. Das liege aber nicht an Corona, sagt Erichsen als Vorstand der Interessengemeinschaft Dänische Straße; der Mietvertrag sei ohnehin ausgelaufen.

Stammkunden kommen von Außerhalb

Dass die kleine Straße ganz besonders ist mit ihren „20 guten Geschäften“, dem pflichtet auch der Inhaber des Ladens „Das schöne Haus“ bei. „Seit Montag versuchen wir Trott zu fassen. Viele Leute haben Angst, rauszugehen, das merkt man. Aber wir haben auch Stammkunden, die von Außerhalb kommen“, sagt Fahrenkroog. In der Schließungszeit haben er und seine Frau auch Ware wie Stoffe und Lampenschirme versendet.

Nebenan verkauft das Lüneburg-Haus Essen außer Haus. Mehr geht nicht, und das sei eigentlich viel zu wenig, findet Michail Salagean. „Wir wollen präsent bleiben und die Mitarbeiter beschäftigen“, stellt er fest. Doch die laufenden Kosten seien hoch und auch hier merke man schon jetzt die fehlenden Touristen.

Beratungsgespräch mit Mundschutz

Auch auf der anderen Seite des Alten Marktes in Kiel, in der Holstenstraße, könnten die Geschäfte beim Umsatz noch kräftig zulegen. Juwelier Mahlberg hat geöffnet. Geschäftsführer Tim Kleinfeld ist gespannt, wie sich die Pflicht, Masken zu tragen, auswirken werde. „Es ist schon komisch, wenn Kunden und Verkäufer mit Mundschutz beim Beratungsgespräch sitzen“, sagt Kleinfeld.

Immerhin: Die Kunden kommen, betreten das Schmuck- und Uhrenfachgeschäft, haben Reparaturaufträge. „Man merkt schon, dass die Kunden froh sind, dass sie überhaupt wieder kommen dürfen.“

Autoren: Florian Hanauer und Christian Hiersemenzel